Upoważnienie do konta bankowego na wypadek śmierci. Jak zrobić to zgodnie z prawem?

Jeżeli chcemy, by ktoś z bliskich zyskał dostęp do naszego konta naszej śmierci, powinniśmy wydać tzw. dyspozycję wkładem na wypadek śmierci. Dosyć często myli się ją z pełnomocnictwem, a to dwa różne rozwiązania. Warto o tym wiedzieć, bo pobranie pieniędzy z cudzego konta bez odpowiedniego upoważnienia może skończyć się oskarżeniem o kradzież lub wyłudzenie. Za to grozi kara do 8 lat więzienia.