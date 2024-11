Czy jest PIT od zbycia nieruchomości w zamian za dożywotnią rentę?

Odpłatne zbycie majątku firmowego a przychód

Fiskus tego stanowiska nie potwierdził. Z uwagi na to, że nieruchomości były wykorzystywane w działalności wskazał na regulacje art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. a) ustawy o PIT. Wynika z niego, że odpłatne zbycie składników majątków m.in. pozostałych na dzień likwidacji prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej przed upływem 6 lat - licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po tym, w którym nastąpiła likwidacja - powoduje powstanie przychód. W konsekwencji planowane zbycie stanowić będzie przychód żony z działalności gospodarczej.

Fiskus odwołał się również do art. 14 ust. 7, art. 19 ustawy o PIT jak i przepisów cywilnych regulujących umowę renty. Stwierdził, że jeżeli umowa renty ma charakter odpłatny, bez względu na to, czy świadczenia stron są ekwiwalentne, należy do niej odpowiednio stosować przepisy o sprzedaży. Dlatego w ocenie urzędników w opisanym przypadku należy określić przychód w oparciu o wartość rynkową nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego, które zostały zbyte.

Fiskus nie miał też wątpliwości, że przychód ten powstanie w momencie odpłatnego zbycia. Jedynie co potwierdził, to to, że późniejsza wypłata comiesięcznych rent będzie neutralna podatkowo.

Brak ceny umownej a przychód podatkowy

Małżonkowie zaskarżyli interpretację i wygrali. Najpierw rację przyznał im Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. Zgodził się bowiem, że w sprawie brak możliwości określenia podstawy opodatkowania.

Odwołał się m.in. do uchwały NSA z 17 listopada 2014 r., (II FPS 4/14), w której przesądzono, że w przypadku zbycia nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie nie jest możliwe określenie przychodu. Wartość przychodu, zgodnie z art. 19 ust. 1-4 ustawy o PIT musi być bowiem wyrażona w cenie określonej w umowie. A w przypadku dożywocia jej nie ma. WSA uznał, że te rozważania istotne są dla rozstrzygnięcia sprawy renty, do której również nie można odnosić ceny.