„Dwaj prokuratorzy”: Przeszłość, która niepokoi

Osadzeni w Rosji końca lat trzydziestych „Dwaj prokuratorzy” Sergieja Łoźnicy są przestrogą dla współczesnego świata.

Publikacja: 23.01.2026 16:10

„Dwaj prokuratorzy”, reż. Sergiej Łoźnica, dystr. Aurora Films

Foto: mat.pras.

Barbara Hollender

To pierwsza od lat fabuła Łoźnicy. Zekranizował opowiadanie Georgija Demidowa, naukowca, wybitnego fizyka, który w 1938 r. został aresztowany przez NKWD za „trockistowskie poglądy” i spędził 14 lat w radzieckim gułagu na Kołymie. Po rehabilitacji w 1956 r. zaczął pisać, ale jego twórczość, w której odbijały się zbrodnie stalinizmu, nie mogła być drukowana. Zbiór opowiadań „Cudowna planeta” ukazał się drukiem dopiero w 2008 r. Od tego czasu Sergiej Łoźnica myślał o ekranizacji „Dwóch prokuratorów”. Jak mówi, „choćby dla pamięci Demidowa”.

