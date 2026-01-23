To pierwsza od lat fabuła Łoźnicy. Zekranizował opowiadanie Georgija Demidowa, naukowca, wybitnego fizyka, który w 1938 r. został aresztowany przez NKWD za „trockistowskie poglądy” i spędził 14 lat w radzieckim gułagu na Kołymie. Po rehabilitacji w 1956 r. zaczął pisać, ale jego twórczość, w której odbijały się zbrodnie stalinizmu, nie mogła być drukowana. Zbiór opowiadań „Cudowna planeta” ukazał się drukiem dopiero w 2008 r. Od tego czasu Sergiej Łoźnica myślał o ekranizacji „Dwóch prokuratorów”. Jak mówi, „choćby dla pamięci Demidowa”.