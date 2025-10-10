Rzeczpospolita

Kataryna: Donald Tusk niczego nie naprawił. Zmiany na trytytki do odkręcenia w 24h

Donald Tusk: „Jestem przekonany, że 15 października dołączy do symbolicznych dat w naszym polskim kalendarzu. (...) Trochę podobnie jak 31 sierpnia 1989 roku czy 4 czerwca”.

Publikacja: 10.10.2025 07:55

Foto: PAP/Paweł Supernak

Katarzyna Sadło

Jeśli druga połowa kadencji pójdzie premierowi tak dobrze, jak pierwsza, 15 października przejdzie do historii w najlepszym razie jako symbol zaprzepaszczenia historycznej szansy i roztrwonienia kapitału zaufania, jaki na starcie miał chyba tylko rząd Tadeusza Morawieckiego. Po historycznych wyborach 4 czerwca 1989 r. wystarczyły cztery lata rządów partii postsolidarnościowych, żeby komuniści wrócili, choć pod zmienionym sztandarem.

Donaldowi Tuskowi nic się nie udało 

