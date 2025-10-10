Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.
Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Treści, którym możesz zaufać.
Aktualizacja: 10.10.2025 08:03 Publikacja: 10.10.2025 07:55
Foto: PAP/Paweł Supernak
Jeśli druga połowa kadencji pójdzie premierowi tak dobrze, jak pierwsza, 15 października przejdzie do historii w najlepszym razie jako symbol zaprzepaszczenia historycznej szansy i roztrwonienia kapitału zaufania, jaki na starcie miał chyba tylko rząd Tadeusza Morawieckiego. Po historycznych wyborach 4 czerwca 1989 r. wystarczyły cztery lata rządów partii postsolidarnościowych, żeby komuniści wrócili, choć pod zmienionym sztandarem.
Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Treści, którym możesz zaufać.
Szymon Hołownia kończy swoją karierę w polityce. Niezależnie od tego, czy dostanie posadę w ONZ czy nie, i tak j...
Połączenie pogłębionej debaty z populistycznymi uproszczeniami to najlepsza odpowiedź na potrzeby naszej publiki.
Amerykańska prawica wreszcie ma swoją cancel culture, która jest narzucona i koordynowana przez państwo, angażuj...
Liberałowie tracą hegemoniczny wpływ w III RP, a nowy porządek buduje prawica. Czy powtórzy ich błędy?
Czy podczas monologów Konrada, Kordiana, Hamleta lub Ofelii popadającej w szaleństwo w polskich teatrach widzowi...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas