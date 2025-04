Mariusz Cieślik: Rocznica śmierci Jana Pawła II minęła w ciszy i obojętności

Tego nie dowiedzą się państwo z mediów, nawet tych społecznościowych. Czasem warto jednak spytać nastoletnich dzieci. Ja spytałem. Co robią współcześni licealiści i studenci o 21.37? Usłyszałem, że śpiewają „Barkę”, ukochaną pieśń polskiego papieża. Ale to nie jest tak, jak państwo myślą. Śpiewają, ale ironicznie. I robią to podczas imprez, zapewne również z alkoholem, traktując jak rodzaj zabawy towarzyskiej.