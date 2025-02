„Dzień Szakala”: Anatomia mordu

Szakal powraca. Znany z kart wydanej w 1971 r. powieści Fredericka Forsytha bohater (albo antybohater, jak kto woli) – w przeszłości portretowany na ekranie przez Edwarda Foxa (w kultowym dziś filmie Freda Zinnemanna, zrealizowanym zaledwie dwa lata po opublikowaniu książki) i Bruce’a Willisa (w utworze Michaela Caton-Jonesa z 1997 r.) – dostaje nowe zlecenie. Tym razem gra go Eddie Redmayne, zdobywca Oscara za rolę Stephena Hawkinga w „Teorii wszystkiego” (reż. James Marsh, 2014), którego twarz – łącząca w sobie zarówno chłopięcy urok i dojrzałą elegancję, jak i przyjazne ciepło z emocjonalnym chłodem – pasuje jak ulał do stworzonego przez Ronana Bennetta serialu „Dzień Szakala”.

Zawiązanie intrygi następuje w Niemczech (koniec końców kamera przemierzy pół Europy, a na moment zawita nawet do Stanów Zjednoczonych). Szakal, płatny zabójca działający w dark webie i inkasujący krocie za fatygę, ma za zadanie wyeliminować wysoko postawionego polityka skrajnej prawicy. Udaje się, i to w jakim stylu. Oddany z rekordowej odległości niemal czterech kilometrów strzał przykuwa uwagę nie tylko opinii publicznej, ale też organów ścigania, wśród których jest Bianca Pullman (Lashana Lynch), była policjantka, a obecnie zatrudniona w MI6 specjalistka od broni palnej.

Wieść o wyczynie dokonanym przez mężczyznę rozchodzi się z prędkością snajperskiej kuli, w związku z czym wnet zgłaszają się do niego tajemniczy ludzie, którzy zlecają mu zamordowanie kolejnych osób. Ani to Charles de Gaulle rodem z literackiego pierwowzoru i jego bezpośredniej adaptacji, ani prezydentka USA z remake’u z lat 90., tylko – jak na trzecią dekadę XXI wieku przystało – miliarder, aktywista i technologiczny geniusz Ulle Dag Charles (Khalid Abdalla). Jego oczekujące premiery oprogramowanie ma sprawić, że światowe powiązania finansowe staną się transparentne, co nie w smak największym krezusom globu. I właśnie kiedy Szakal przygotowuje się do tej misji, Bianca wpada na jego trop.

Gra w kotka i myszkę składa się na rdzeń kreślonej przez Bennetta historii. Na tym poziomie serial działa bardzo dobrze, co nie znaczy, że idealnie. Dziesięć odcinków, na jakie całość podzielono, to zdecydowanie za dużo, by utrzymać jednolitą jakość artystyczną i napięcie, przez co chwilami – mniej więcej w połowie opowieści – temperatura emocji wyraźnie spada, by w finałowych epizodach ponownie podskoczyć. Problemem – co być może zakrawa na paradoks w przypadku tak jawnie sensacyjnej anegdoty – nie są wcale partie odsłaniające prywatne życie Szakala, na co dzień szczęśliwego męża Nurii (Úrsula Corberó), z którą mieszka w słonecznej Hiszpanii i wychowuje małego syna. Sceny te nie budzą wątpliwości, ponieważ są doskonale równoważone przez pokazywanie tego, jak od kuchni wygląda praca kilera, począwszy od nakładania przezeń kamuflażu (koronkowa robota mistrzów protetyki zasługuje tu na osobną pochwałę), a na pociągnięciu za spust skończywszy (sporo tu, podobnie jak w „Zabójcy” Davida Finchera z 2023 r., czekania).