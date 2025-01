Mianem najbliższego rzeczywistości obwołały „Portland Tower” brytyjskie media. Nie chodziło jednak o brutalność, która kojarzy się niekiedy z tym terminem, a o wierność realiom. Serial stacji ITV1 trzyma się policyjnych procedur i pokazuje, w jaki sposób naprawdę działają służby. Jak śledczy prowadzą sprawy, z jakimi trudnościami się zmagają i dlaczego nie zawsze są skuteczni.

Reklama

Trzeci sezon podejmuje ten sam problem, który przedstawiono w polskiej „Odwilży” – nakładanie się śledztw. Gdzieś na przedmieściach Londynu czarnoskóry chłopak zostaje dźgnięty nożem. Wykrwawia się i umiera, a jego kumpel ucieka z miejsca zbrodni z telefonem świadka. Śledztwo w tej sprawie otrzymuje znana już widzom Sarah Collins. Rozkręca je szybko, ale potem dociera do ściany. Okazuje się bowiem, że morderstwo może mieć związek z Shakielem, handlarzem narkotyków, wokół którego toczy się większa operacja. Ewentualne aresztowanie mogłoby zmarnować dwa lata pracy innego agenta – funkcjonującego pod przykrywką.

Czytaj więcej Platformy streamingowe „Wzgórze psów” Jakuba Żulczyka, czyli zbrodnie waszej młodości „Wzgórze psów” według książki i scenariusza Jakuba Żulczyka łączy rodzinne i pokoleniowe dramaty z czasem transformacji. Być może odpowiada na pytanie, skąd wzięli się w Warszawie bohaterowie „Ślepnąc od świateł”. Premiera nowego serialu w Netfliksie 8 stycznia.

Cztery odcinki to zbyt mało, by móc opowiedzieć o prywatnych sprawach bohaterów, dlatego schodzą one na trzeci plan. Liczy się śledztwo, kolejne przesłuchania, działania operacyjne, monotonne obserwacje. Również ta historia bazuje na zapiskach Kate London, która służyła w policji osiem lat. Po odejściu z pracy postanowiła opowiedzieć, jak rzeczywiście wygląda ta robota. Efekt? Kilka bestsellerowych powieści i ten właśnie serial, który zdobył wiernych widzów na całym świecie. W świecie „procedurali” rzeczywiście się wyróżnia. Ot, dobra, brytyjska robota!

„Portland Tower 3”, tw. Patrick Harbinson, Kate London, dyst. MAX