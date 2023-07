„Pan Samochodzik i templariusze”. Krucjata dzieci i kobiet

Na tle takich zapożyczeń z zachodnich produkcji trzeba zauważyć, że Nienacki wymyślił postać muzealnika szukającego skarbów wcześniej niż George Lucas w Hollywood archeologa Indianę Jonesa. Megalomańska gierkowska propaganda nie bałaby się stwierdzić: Amerykanie wzorowali się na potędze polskiego serialu. Po obejrzeniu filmu Antoniego Nykowskiego i Bartosza Sztybora wiem, że hybryda, która zeszła z taśmy Netflixa w Polsce, nie daje powodów do podziwu ani warsztatu reżysera – ma na koncie filmy biograficzne (m.in. o Jerzym Szaniawskim) i reklamy – ani scenarzysty – z sukcesami w świecie komiksu.

Pod szyldem Orphan Studio, które zakupiło prawa do ekranizacji serii o Panu Samochodziku, wymontowali z oryginału tytuł, bohatera, motyw skarbu – resztę postaci modyfikując jak GMO, w tym obraz PRL, nostalgicznie ograniczony do gry w ciupy i polki „Lata z radiem”. Współczesne jest wprowadzenie do trójki harcerzy Wiewióry. Kalina Kowalczuk gwarantuje komizm, którego w oryginale było więcej. Zabawnie firmuje wątki feministyczne, podkreślając że nie wierzy zarówno w los, jak i w inne pojęcia męskiego rodzaju.

Nomen omen z losem kapitana Petersena łączy się zdarzenie, które sprawia, że rywalizująca w poszukiwaniu skarbów Karen, grana teraz przez Marię Dębską, ma prawo być krytyczna wobec pana Tomasza. Jednak za żadne skarby templariuszy nie powiedziałbym, że rola Dębskiej jest lepsza od tej, którą stworzyła platynowa blondynka Ewa Szykulska. Owszem, z punktu widzenia feminizmu krowie oczy, jakie robiła na widok pana Samochodzika Karen, dziś są może i passe, ale reszta, w tym chrypka i świetnie grany obcy akcent, pozostają sexy.

Czytaj więcej Platformy streamingowe Seriale na wakacje. Co oglądać w platformach streamingowych? W streamingach obowiązuje kalendarz sezonowy, więc na platformach ewidentnie widać kanikułę. Mimo to nowości nadal jest sporo i nawet w lipcu można znaleźć ciekawe propozycje.

Tymczasem Maria Dębska, niedawno wspaniała jako Kalina Jędrusik, została wciśnięta w kombinezon komiksowej motocyklistki i rolę wychłodzonej emocjonalnie bohaterki o kamiennej twarzy. O takim nagraniu mówi się „aktorskie drewno”, a fakt, że źle było w pracy z aktorami, świadczy również to, iż Anna Dymna zagrała pierwszą nieudaną w życiu rolę – jako Łajma. Niby potomkini Jadźwingów, którym templariusze mieli przekazać skarb, ale ucharakteryzowana na Hinduskę.

Minister nagrodzi

Mateusz Janicki w roli tytułowej miał trudniejsze zadanie niż Stanisław Mikulski. Nie pracuje na niego sława Hansa Klossa. Nie pomaga mu też typowa dla feminizmu dekonstrukcja mizogińskiego faceta. Akurat to scenarzysta wyprowadził pomysłowo: Pan Samochodzik to nie tylko mężczyzna, który ma wyjątkowy samochód, to także egoista, lubiący wszystko robić sam, niezwracający uwagi na innych, przede wszystkim zaś na dzieci i kobiety. Lekceważący wobec dziennikarki Anki (Sandra Drzymalska). Powinna go obsmarować!