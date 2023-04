„Citadel” w Amazon Prime Video. Streamingowy konkurent Bonda

Gdy zleceniodawcy uznali, że projekt nie spełni oczekiwać - zaproszono do misji ratunkowej superbohaterów światowego kina, czyli braci Russo, którzy udowodnili po wielokroć, że mają moc Avengersów, a dzięki ekranizacji komiksów Marvela znaleźli się w ekskluzywnym klubie twórców filmowych przebojów z wpływami blisko 3 mld dolarów.

Russo nadawali się do ratowania streamingowej „Citadel”, również dlatego, że wcześniej zostali zatrudnieni przez Netflixa do produkcji "Gray Mana" z najwyższym w historii cyfrowych platform budżetem fabuły 200 mln dolarów. Aby „Citadel” lepiej się broniła w dniu premiery podwyższono jej budżet do ok. 300 mln dolarów, a wyższy miał dotąd tylko "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy".

W rolach dwójki pary superagentów - to Nadia Sinh i Mason Kane - zatrudniono indyjską gwiazdę Priyankę Choprę, atorkę i zdobywczynię tytułu Miss World 2000, która pewni i dziś by wygrała, oraz Richarda Maddena znanego z „Bodyguard” i „Gra o tron”.

Pocałunek i co dalej

Na tle wspomnianych już feministycznych rozterek producentów Bonda, czy kolejne wcielenie agenta mają być bardziej męskie czy bardziej kobiece, równouprawnienie zaproponowane w „Citadel” robi wrażenie rozsądnego i skutecznego. Jest bowiem w „Citadel” sytuacja, gdy Mason Kane ma przeprowadzić superniebezpieczną akcję przeciw Manticore, ale gdyby nie superagentka Nadia Sinh – samiec alfa by zginął. Był zresztą przed akcją po męsku nonszalancki, a Nadia uciera mu nosa, gdy nazbyt szybko skłania się, by ją pocałować. Co potem z tego w pewnym paryskim hotelu wynika – zdradzał nie będę. Ale jeśli oficjalne komunikaty mówią, że superagent w wyniku morderczej walki stracił pamięć, i wtedy właśnie wpływy Manticore zaczyna rosnąć – dodam, że tak jak w żartach o mężach-sklerotykach, to kobieta przypomina, co robił jej ukochany i jakie mają w duecie możliwości.

Osobiście dopatrywałbym się też w „Citadel” kontynuacji ważnego wątku ostatniego filmu o Bondzie – Mason Kane musi bowiem zostawić rodzinę, by uratować świat. Tak jak w filmach o 007 nie jest sam, a nawet bardziej niż Bondem kierują nim doradcy mający dokładny przegląd pola walki. W tej roli nieoceniony jest Bernard Orlick (Stanley Tucci), który przypomina bondowskiego Q, a przeciwko niemu występuje Dalia Archer (Lesley Manville), bezwględna dama w intrygujący sposób zakamuflowana w świecie globalnej polityki.