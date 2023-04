„Lol: Kto się śmieje ostatni”: Woronowicz rozśmiesza Kuleszę

Z zaproszenia do programu ucieszyła się Agata Kulesza. Część użytkowników internetu zna ją z zabawnych filmików Katarzyny Nosowskiej, prywatnie szkolnej koleżanki, jednak jak mówi sama aktorka filmów „Róża” czy „25 lat niewinności”, gra na małym i dużym ekranie raczej smutne kobiety, dotknięte życiowymi dramatami i rzadko ma okazję cieszyć się tym, że jej bohaterki dożywają do końca filmu. Teraz sama ma szansę, by walczyć o dotrwanie do końca reality show.

Sekret odcinków

Nie jest to łatwe nie tylko dlatego, że na planie produkcji próbują ją rozśmieszyć ci, którzy w Polsce są w tym najlepsi. „Lol” uświadamia, jak często się śmiejemy, jak wielką mamy tego potrzebę, wbrew temu co martwi nas w kraju i na świecie.

Zadania bohaterom nie ułatwiają zasady programu, gdzie okazji do śmiechu mają dostarczyć nie tylko rozmowy, lecz specjalne występy. Nie zdradzając wszystkich sekretów, można wspomnieć że Adam Woronowicz, który od początku jest najbardziej aktywny w rozśmieszaniu uczestników, próbuje zagrać stewarda podczas lotu do Radomia, zaś Michał Meyer – kebaba. Aleksandra Adamska jako kurczak tańczy na rurze, co wygląda, jakby ktoś ją grillował, a przecież to ona grilluje śmiechem innym. Wąsatego gołębiarza gra Wiolka Walaszczyk.

Prime Video ujawnił mediom dwa odcinki, kolejne dwa będą trafiać do sieci co tydzień. Program na pewno ma potencjał. Na podstawie tego, co widziałem, sądzę, że lepiej można było zaaranżować sytuacje, w których nie tylko uczestnicy, ale i widzowie na sto procent „będą się tarzać ze śmiechu po podłodze”. Ale może wszystko przed nami. Wszak ten się śmieje, kto się śmieje ostatni.