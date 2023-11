Polska - Łotwa. Piłkarze patrzą w przyszłość

Probierz postawił w meczu z Łotyszami na silny skład, zabrakło tylko kontuzjowanych. Korzyści poznawcze są takie, że chyba wiemy już, jak chce grać jego reprezentacja. Ponownie było na boisku po trzech środkowych obrońców oraz pomocników, atak wspierali wahadłowi, a pod bramką rywali pracowało dwóch napastników. Akcje prowadziliśmy skrzydłami, selekcjoner apelował także o więcej strzałów z dystansu.

Były momenty niezłe: konsekwentnego pressingu, frontalnych ataków, celnych dośrodkowań. Trwały jednak krótko, gra przez większość meczu toczyła się w tempie spacerowym, a na tle słabego rywala przeciętnie wyglądała zwłaszcza obrona - szybkie kontrataki oraz stałe fragmenty gry niejednokrotnie wywoływały w niej chaos. Zwrócił na to uwagę także sam Probierz, który podczas konferencji wskazał, nad czym drużyna musi jeszcze pracować.

Mecz z Łotwą był ostatnim tegorocznym występem reprezentacji Polski. - Nie ma co żyć przeszłością, trzeba patrzeć w przyszłość - podkreśla Lewandowski. Dziś najważniejsza perspektywa to bowiem mecze barażowe o udział w eliminacjach Euro 2024. Polacy 21 marca podejmą Estończyków i jeśli wygrają, to stawią czoła zwycięzcy spotkania Walijczyków z Islandią, Ukrainą lub Finlandią. Losowanie w czwartek.