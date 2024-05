Roaring Kitty i akcje memiczne wracają. Szalone zwyżki GameStop

Przedstawiciele branży funduszów hedgingowych zeznawali później w sprawie tej gorączki spekulacyjnej w Kongresie. Zeznawał tam również Keith Gill. Po pewnym czasie wycofał się z mediów społecznościowych. Został później sportretowany w filmie „Inwestorzy amatorzy” pokazującym ówczesną „gorączkę akcji memicznych”.

Powrót Roaring Kitty do mediów społecznościowych

W poniedziałek Keith Gill zamieścił pierwsze posty w mediach społecznościowych od 2021 r. Na koncie @TheRoaringKitty na platformie X (dawnym Twitterze) zamieścił obrazek przedstawiający gamera siedzącego na fotelu i pochylającego się do przodu. Zostało to uznane za sugestię, że sytuacja w „grze” staje się poważna.

Zamieścił również serię klipów z różnych filmów, m.in. z „Piratów z Karaibów”. Nie wiadomo, co one oznaczają, a w mediach społecznościowych toczą się dyskusje dotyczące ich interpretacji. Sam powrót Gilla do mediów społecznościowych został już jednak uznany za sygnał do wznowienia spekulacji na akcjach memicznych.



- Poniedziałkowy wzrost akcji GameStop wieńczy dobry miesiąc dla tej spółki. Jej akcje zyskały wcześniej, w ciągu miesiąca ponad 60 proc., a te wzrosty były napędzane głównie przez popyt ze strony inwestorów detalicznych — twierdzi Kathleen Brooks, analityczka XTB.