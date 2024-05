Seria pożarów w Finlandii. Policja: Motywem podpalaczy może być wyzwanie w sieci

Policja uważa, że pożary mogą związane być z działaniem kilkuosobowych grup osób, których motywem są „zawody” w mediach społecznościowych.

- To przerażające, że w Snapchacie czy TikToku mamy do czynienia z pewnego rodzaju "zawodami". Młodzi traktują to jako zabawę, ale nie zdają sobie sprawy z konsekwencji – powiedział prowadzący śledztwo komisarz Klaus Geiger.

Do największego pożaru w ostatnich dniach doszło w starym budynku ochotniczej straży pożarnej – obiekt spłonął w ubiegłym tygodniu. W akcji gaśniczej uczestniczyło wówczas kilkanaście jednostek straży pożarnej.

Szef BBN Jacek Siewiera: Pożary muszą budzić podejrzenia, dochodzi do nich nie tylko w Polsce, ale i w Finlandii

Szef BBN, Jacek Siewiera, w poniedziałek zapytany został o serię pożarów, do których w ostatnich dniach doszło w Polsce — m.in. w Siemianowicach Śląskich, Warszawie, Bytomiu czy Grodzisku Mazowieckim. Podczas rozmowy nawiązał on także do pożarów, które miały miejsce w Finlandii. - To musi budzić podejrzenia, zwłaszcza, że to nie są pożary tylko w Polsce. Pod Helsinkami, w Finlandii, również kilkanaście pożarów i tamtejsze służby już sygnalizują, że jest to inspirowane wyzwaniem w mediach społecznościowych, które wśród młodzieży wiralowo jest rozpowszechniane — powiedział Siewiera.

Jak stwierdził, "teraz trzeba wyjaśnić pewną złożoność". - To jest element wojny kognitywnej. To, że nie wiemy, czy mamy do czynienia z naturalnym biegiem spraw, czy z inspiracją służb, na przykład w sieciach społecznościowych, jest elementem wojny kognitywnej - podkreślił.