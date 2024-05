Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski skomentował w radiowej Trójce słowa ambasadora Izraela, Jakoba Liwnego, który zareagował na poparcie przez Polskę w głosowaniu Zgromadzenia ONZ rezolucji w sprawie Palestyny,



Rezolucja, którą poparły łącznie 143 państwa, w tym Polska, nadaje Autonomii Palestyńskiej nowe „prawa i przywileje”, zbliżające ten kraj do członkostwa w Organizacji Narodów Zjednoczonych.



Lista praw i przywilejów zawarta w przyjętej przez ZO ONZ rezolucji obejmuje m.in. przyznanie Palestynie prawa do wypowiadania się we wszystkich kwestiach, nie tylko tych związanych z Palestyńczykami i Bliskim Wschodem, prawa do proponowania punktów porządku obrad i udzielania odpowiedzi w debatach, a także prawa jej dyplomatów do bycia wybranym na przewodniczącego głównych komisji Zgromadzenia.

Jak komentował w „Rzeczpospolitej” Jerzy Haszczyński, tak jednoznaczne poparcie przez Polskę Palestyny, wbrew Izraelowi, jest nowością w naszej polityce zagranicznej.



Ambasador Izraela krytykuje. „Decyzja błędna i szkodliwa"

Polski głos w ZO ONZ skrytykował ambasador Izraela w Polsce Jakow Liwne. Nazwał go „decyzją błędną i szkodliwą dla stabilności i bezpieczeństwa Polski”