USA: Most w Baltimore został wysadzony w powietrze

Czytaj więcej Wypadki Katastrofa w Baltimore. Są podejrzenia, z jakiego powodu statek uderzył w most Władze federalne, stanowe i lokalne rozpoczęły dochodzenie w sprawie katastrofy, do której doszło w tym tygodniu w Baltimore. Długi na niespełna trzy kilometry stalowy most zawalił się tam po tym, gdy w jedno z jego przęseł uderzył kontenerowiec. Jak informują lokalne media, potencjalną przyczyną zdarzenia mogło być "brudne paliwo".

Katastrofa w Baltimore: Most Francis Scott Key Bridge zawalił się po uderzeniu statku

26 marca długi na niespełna trzy kilometry stalowy most kratownicowy w pobliżu Baltimore w stanie Maryland zawalił się po tym, gdy w jedno z przęseł uderzył kontenerowiec. W momencie uderzenia na Francis Scott Key Bridge przebywali ludzie. Znajdujące się na moście samochody wpadły do rzeki. Jak zapewniał wówczas gubernator Maryland Wes Moore, most był wybudowany zgodnie z przepisami i nie stwierdzono żadnych problemów konstrukcyjnych.

W momencie katastrofy ekipa budowlana naprawiała dziury w moście. Osiem osób wpadło z wysokości 56 metrów do rzeki, w której temperatura wody wynosiła 8 stopni Celsjusza. Zginęło wówczas sześciu robotników pracujących na moście.

Wypadek doprowadził między innymi do wstrzymania ruchu w porcie Baltimore – jednym z najważniejszych w USA.

Korpus Inżynieryjny Armii Stanów Zjednoczonych poinformował, że chce przywrócić pełny dostęp do portu jeszcze do końca maja. Szacuje się, że odbudowa Francis Scott Key Bridge będzie kosztować od 1,7 do 1,9 miliarda dolarów. Jej zakończenie planuje się na jesień 2028 roku.

Obecnie trwa śledztwo w sprawie katastrofy. Most Francisa Scotta Keya w Baltimore, który zawalił się po tym, jak kontenerowiec uderzył w jego pylon, zbudowany został w latach 70. XX wieku. Jego główne przęsło miało długość 366 m, a całość – 2632 m. Rocznie korzystało z niego ponad 11 milionów pojazdów.