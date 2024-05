Maciej Wąsik zeznaje na komisji ds. afery wizowej. Wykluczony członek komisji

- Mój zakres odpowiedzialności nie skłaniał służb do informowania mnie o tego typu sprawach - dodaje Wąsik.

Zdaniem Wąsika w żaden sposób nie mógł nadzorować Centralnego Biura Antykorupcyjnego i dowiadywać się o sprawach, które prowadziło CBA.

Poseł Śliwka wykluczony z prac komisji

Andrzej Śliwka został wykluczony po tym, jak podczas posiedzenia przewodniczący komisji Michał Szczerba chciał zadać pytanie Wąsikowi o system inwigilacyjny Pegasus. - To nieważne, która to jest komisja - stwierdził Szczerba.

- Nie no, nie żartujmy sobie, panie przewodniczący - zaprotestował Andrzej Śliwka.

Na pytanie czy do rozpracowania afery wizowej użyty był system Pegasus, Wąsik odpowiedział wymijająco: - Pegasus jest narzędziem do prowadzenia legalnej kontroli operacyjnej nie tylko w Polsce, ale w wielu krajach Europy Zachodniej. Druga rzecz musi Pan wiedzieć do 2019 byłem zastępca koordynatora ds. służb specjalnych. Pana pytanie tyczy się okresu gdy byłem wiceministrem spraw wewnętrznych. Mój nadzór tam już nie sięgał. Po trzecie, na tak zadane pytanie żaden z polityków nie jest w stanie Panu odpowiedzieć, bo wszystkie rzeczy dotyczące kontroli operacyjnej są niejawne. I nie powinien Pan tego pytania zadawać ani tu, ani na posiedzeniu niejawnym, bo jest to informacja w mojej ocenie "ściśle tajna" - dodał Wąsik.