Dziennikarze „L’Equipe” policzyli, że to jego 30. kontuzja w karierze, ale dopiero po raz pierwszy ucierpiało kolano. Brazylijczyk najczęściej miewał problemy z prawą stopą oraz lewym udem (po siedem urazów). Zagrał w ciągu pięciu ostatnich sezonów tylko 161 meczów. Leo Messi, choć pięć lat starszy, miał ich 259.

Kiedy i czy Neymar wróci do gry po kontuzji

Kontuzja oznacza dla Neymara prawdopodobnie koniec sezonu. Cierpi, choć przecież to miał być czas przyjemności. Piłkarz latem zamienił Paris Saint-Germain na Al-Hilal, czyli ligę saudyjską, gdzie - choć przybywa w niej gwiazd - najwięksi wciąż nie muszą się wysilać i raczej odcinają kupony od kariery. Brazylijczyk zagrał w pięciu meczach. Strzelił gola, miał trzy asysty. Zarobi za ten rok 90 mln euro.

Al-Hilal część pieniędzy odzyska, dzięki nowym przepisom FIFA gwarantującym klubom odszkodowanie w sytuacji, gdy piłkarz dozna podczas zgrupowania reprezentacji urazu, który wyklucza go z gry na dłużej niż 28 dni. Saudyjczycy mogą liczyć jednak tylko na 7,5 mln euro.

Nie wiadomo, czy Neymar zdąży wrócić do zdrowia na Copa America (16 czerwca), niepewny jest jego udział w turnieju piłkarskim na igrzyskach w Paryżu (24 lipca). Olimpijskie złoto z Rio de Janeiro (2016) to do dziś jedyne - obok Pucharu Konfederacji (2013) - trofeum, które zdobył z drużyną narodową. Niektórzy zastanawiają się, czy w ogóle wróci do piłki, bo w przeszłości po kolejnych kontuzjach niejednokrotnie wspominał, że myśli o końcu kariery.

Eliminacje mistrzostw świata. Brazylia wciąż ma spokój

Reprezentacja potrzebuje go może nawet bardziej niż klub. Brazylijczycy eliminacje do mistrzostw świata rozpoczęli wprawdzie od zwycięstw nad Boliwią (5:1) oraz Peru (1:0), ale później zremisowali z Wenezuelą (1:1) i po raz pierwszy od 2001 roku przegrali z Urugwajem (0:2).