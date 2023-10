Karim Benzema - reprezentant Francji, który nie śpiewał Marsylianki

Dużo w tym populizmu. O ile można sobie jeszcze wyobrazić, że Benzema straci Złotą Piłkę przyznawaną przez "France Football", choć byłby to precedens, to odebranie mu obywatelstwa jest prawnie niemożliwe. Benzema, który latem zamienił Real Madryt na saudyjski Al-Ittihad, ma algierskie korzenie, jest dzieckiem imigrantów, ale urodził się i wychował w Lyonie. Tam też zaczynał karierę, zanim został gwiazdą Realu Madryt.

Słyszał co prawda niejednokrotnie, że przed meczami reprezentacji nie śpiewa Marsylianki, a Didier Deschamps przez kilka lat nie powoływał go do kadry z powodu afery związanej z szantażowaniem kolegi, ale kiedy strzelał gole dla Francji, krytycy milkli. Sami kibice domagali się zresztą jego powrotu do drużyny narodowej.

Czytaj więcej Piłka nożna Mirosław Żukowski: Druga szansa Karima Benzemy Reakcja na „Złotą Piłkę” dla Karima Benzemy jest dowodem, że francuskie przysłowie „Wszystko zrozumieć, to wszystko wybaczyć” nie zostało zapomniane.

Deschamps w końcu wybaczył synowi marnotrawnemu i zabrał go na Euro 2020. Benzema zdobył cztery bramki, ale Trójkolorowi odpadli już w 1/8 finału. To był jednak jego ostatni duży turniej. Na mundialu nie wystąpił, bo doznał kontuzji, a po mistrzostwach w Katarze ogłosił, że żegna się z kadrą, ponieważ chce skupić się na grze w klubie. Dziś już wiadomo, że chodziło o ekskluzywną emeryturę, bo wkrótce później wybrał ligę saudyjską.