Problemem jest interpretacja tego, w jakim okresie pensum powinno być rozliczane: tygodniowo, miesięcznie, a może semestralnie. W praktyce występują dwie metody: proporcjonalna i zrównoważona. Ta pierwsza polega na tym, że w tygodniu, w którym jest np. dzień wolny od pracy, obniżane jest także konieczne do wypracowania pensum. Taka obniżka powoduje, że często zawyżana jest liczba godzin ponadwymiarowych, za które trzeba zapłacić nauczycielowi. Druga metoda przewiduje z kolei, że w skali roku liczba godzin jest zrównywana w taki sposób, że w jednym tygodniu pedagodzy pracują więcej, aby w innym – z powodu wolnego – pracować mniej. W efekcie liczba godzin ponadwymiarowych jest też niższa.



Sprawa o godziny ponadwymiarowe przed SN

W niniejszej sprawie nauczycielka zakwestionowała drugą metodę, którą przyjęła szkoła. Na ten temat wypowiadał się m.in. Sąd Najwyższy w wyroku z 18 października 2023 r. (sygn. I PSKP 26/23). W jego ocenie nie ma możliwości obniżenia obowiązkowego pensum w tygodniach, w których przypadły dni ustawowo wolne od pracy oraz kiedy przypada np. rozpoczęcie czy zakończenie roku szkolnego itp.



SN we wtorek odroczył jednak wydanie wyroku w tej sprawie. Jak bowiem wskazał, chce poczekać m.in. na uzasadnienie uchwały składu siedmiu sędziów SN z 26 lutego (sygn. III PZP 3/24). Przypomnijmy, że sąd uznał, że praca ponad 40 godzin tygodniowo powinna uprawniać do wynagrodzenia za nadgodziny. W ustnych motywach rozstrzygnięcia usłyszeliśmy, że jak ktoś pracuje dłużej, to kodeks pracy stanowi, że ma prawo do dodatkowej zapłaty lub wolnego. I skoro Karta nauczyciela nie zawiera regulacji w tym zakresie, to oznacza, że stosuje się kodeks pracy.