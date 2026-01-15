Już około tysiąc osób wystąpiło do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, bo były sądzone przez niesędziów Sądu Najwyższego. ETPC nakazał Polsce zapłatę na rzecz 99 z nich od ok. 20 tys. zł do ok. 130 tys. zł (łącznie ponad 5 mln zł). Na rozpoznanie oczekuje kolejne ok. 900 takich spraw. Odszkodowania, które wypłaca Polska, dotyczą skarg na orzeczenia wydane przez kilkudziesięciu niesędziów SN, na czele z panią Małgorzatą Manowską. Średnia kwota roszczenia wobec niesędziego SN to kilkaset tysięcy złotych. Problem ten może dotyczyć neosędziów w sądach powszechnych.

Co wyszło z kasy Skarbu Państwa, powinno wrócić

Adresatem orzeczeń ETPC jest Państwo Polskie. Na państwie spoczywa obowiązek nie tylko wykonania wyroków ETPC, ale także uzyskania zwrotu wypłaconych kwot od sprawców szkody. To, co wyszło z kasy Skarbu Państwa z tytułu bezprawia funkcjonariuszy państwa (w tym fałszywych), powinno wrócić do tej kasy. Rząd jest powiernikiem pieniędzy powierzonych przez podatników. Państwo Polskie, wypłacając odszkodowania zasądzone przez ETPC, nie dochodzi ich zwrotu od sprawców szkody. Zaniechanie w prawie cywilnym jest działaniem ocenianym z punktu widzenia bezprawności i winy. Bezkarność zachęca do bezprawia. SN został już przejęty przez niesędziów. Pełzający polexit SN i TK w Polsce jest faktem.

Prawnik: „Niesędzia odpowiada za bycie fałszywym sędzią”

Aktywność orzeczniczą niesędziów można za amerykańską doktryną nazwać działaniem under color of law („farbowane prawo”). Odpowiedzialność niesędziego nie dotyczy winy orzeczniczej, ale naruszenia prawa, do którego dochodzi, gdy osoba, która co najmniej powinna była wiedzieć, iż są poważne wątpliwości, czy może orzekać w imieniu RP (w ogóle lub w danej instancji), orzeka.

Jest to zachowanie mogące wypełniać znamiona przestępstwa (art. 227 kodeksu karnego), zawinienia dyscyplinarnego (art. 107 prawa o ustroju sądów powszechnych) i deliktu (art. 415 kodeksu cywilnego). Odpowiedzialność niesędziów i sędziów orzekających poza przyznaną im kompetencją, z uwagi na odpowiedzialność państwa za działania jego funkcjonariuszy (w tym fałszywych), przyjmuje co najmniej charakter regresowy, tj. odpowiedzialności wobec państwa. Odpowiedzialność niesędziów spełnia przesłanki z art. 441 § 3 k.c.: