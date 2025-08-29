Aktualizacja: 29.08.2025 09:01 Publikacja: 29.08.2025 04:30
Prezydent stał się posłem opozycji. I to ważniejszym od szeregowego posła, nawet od Jarosława Kaczyńskiego. Bo realnie dysponuje kilkudziesięcioma głosami, a nie jednym. Skąd taki wniosek? Ano, prześledźmy ostatnie zachowania Karola Nawrockiego. Prezydent wetował ustawy o wiatrakach, prostszych rachunkach za prąd, o Ukraińcach czy też o karach za niedopełnienie fiskalnej biurokracji.
Wszystkie te przypadki łączył fakt, że w Sejmie opozycja też była im przeciwna. Jednak PiS i Konfederacja nie zdołały zebrać tylu głosów, by te ustawy zablokować. Bo ma w Sejmie mniej niż połowę posłów, a właśnie połowa obecnych na sali to większość wystarczająca do uchwalenia ustawy. Przynajmniej tak przewiduje Konstytucja.
Jest też kwalifikowana większość: trzy piąte. Tylu posłów trzeba do odrzucenia prezydenckiego weta. Taką siłą nie dysponuje rządząca koalicja. Gdy zatem prezydent będzie seryjnie wetował ustawy, przeciwko którym głosowała w Sejmie opozycja, to okaże się, że do skutecznego ich uchwalania będzie konieczna większość trzech piątych, a nie połowy posłów. Albo inaczej: rozmnożony głos oberposła Nawrockiego oznacza, że sejmowa większość wybrana w demokratycznych wyborach wcale już większością nie jest.
Gdy stwierdzę, że taka postawa prezydenta urąga Konstytucji, to nie będę specjalnie oryginalny. Gdy usłyszę, że ta nowa matematyka jest prawidłowa – będę bezbronny. Bo teoretycznie wszystko się zgadza.
Mogę tylko zaprosić prezydenta na spacer pod budynek Sądu Najwyższego w Warszawie. Ozdobiono go cytatami z prawa starożytnego Rzymu. Prezydenta – historyka z wykształcenia – powinno zainteresować.
Jedna z paremii głosi: „Male nostro iure uti non debemus”, czyli nie powinniśmy źle korzystać z przysługującego nam prawa. Inna brzmi: „Non omne quod licet honestum est”, co oznacza, że nie wszystko, co dozwolone, jest uczciwe. A gdyby pan prezydent zaczął coś mówić o szkodliwości wiatraków, tobym mu pokazał napis: „Vanae voces populi non sunt audiendae”. Po polsku: nie należy dawać posłuchu czczym głosom tłumu.
Ot, lekcja historii klasycznej. Każdemu się przyda.
Na szczęście w sprawie ustaw o e-fakturach i aplikacji mObywatel prezydent nie był tak konsekwentny, jak to opisałem. Może ktoś mu już udzielił lekcji.
