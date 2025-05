Co dalej z Trybunałem Konstytucyjnym? Co zrobi rząd Donalda Tuska?

Pytanie, jaką decyzję podejmie rząd – czy pozostanie konsekwentny, czy też uruchomi rezerwę, z której pokryje budżet Trybunału. Druga opcja wydaje się mało prawdopodobna, a zapewnienie finansów wyłącznie emerytowanym sędziom byłoby skomplikowane.

Mimo blokady i zamrożenia środków Trybunał nadal pracuje, a kadencja ostatniego z sędziów, nominowanego przez PiS, wygasa dopiero w 2031 r. Rządowi nie udało się także przeforsować zmian w TK, a specjalna ustawa została skierowana przez prezydenta do zbadania przez sąd konstytucyjny. Wpływ na sytuację w Trybunale mogą mieć wybory prezydenckie, choć w najbliższych latach należy zakładać, że rola sądu konstytucyjnego – z uwagi na silny konflikt polityczny – będzie jeszcze bardziej marginalizowana. Bez większości konstytucyjnej rządowi trudno będzie bowiem osiągnąć planowany „reset". We wtorek TK uznał, że przepisy budżetu na 2025 rok, na mocy których zmniejszone zostały środki dla Trybunału i KRS, są niekonstytucyjne. Nie będzie to miało jednak przełożenia na decyzję rządu, który zapewne również tego wyroku nie uzna. Cała sytuacja pokazuje, w jak głębokim kryzysie ustrojowym tkwi nasze państwo.