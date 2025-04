Tomasz Pietryga: Donald Tusk nie zatrzyma globalizacji, ale Chińczyków i Turków zatrzymać może

Jeżeli Tusk zatrzyma Turków i Chińczyków będzie sukces

Jeżeli Donald Tusk zabezpieczy rynek zamówień, zapewniając polskim firmom równe warunki konkurencji z chińskimi czy tureckimi, będzie to kierunek godny poparcia.

Ponadto obserwując standardy rynków zamówień w Niemczech czy Francji, mitem jest ich pełna otwartość na podmioty z innych państw wspólnoty. Raczej mało prawdopodobne jest, aby duże inwestycje w Niemczech, Danii czy Holandii realizowały polskie firmy, mimo równości dostępu dla wszystkich w ramach UE. Dodatkowe wymagania, takie jak kryteria społeczne czy środowiskowe, powodują, że przetargi wygrywają lokalne przedsiębiorstwa. Ekonomiczny egoizm państw zachodnich jest uzasadniony, ponieważ kapitał ma narodowość, a realizowanie inwestycji przez rodzime firmy zapewnia zatrzymanie kapitału w kraju oraz utrzymywanie zatrudnienia i wpływy z podatków.

W Polsce też jest wiele firm, chociażby na rynku budowlanym, które mają najwyższe kompetencje i mogą konkurować jakością. Nie zawsze jest to jednak argument dla urzędników, dla których ważniejsza jest niższa cena oferowana przez chińczyków.

Jeśli Tusk podejdzie do tej deklaracji w sposób pragmatyczny, dostosowując rynek do standardów zachodnich, będzie to bezwzględnie korzystne dla polskiego biznesu. Gorzej jeżeli jest to tylko wyłącznie wyborcze hasło bez przyszłości, bo jeżeli tak - to rozbije to resztki zaufania przedsiębiorców, co do intencji państwa.