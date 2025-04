Nie jesteśmy i nie będziemy liderem świata

Na pytanie, czy Polska ma potencjał do stawiania się przeciw globalizacji, ekonomista Konrad Raczkowski, dyrektor Centrum Gospodarki Światowej UKSW, odpowiada, że – choć jako Polska mamy potencjał decyzyjny do wpisywania się w nowe ramy globalizacji, to nie jesteśmy i nie będziemy liderem światowym i musimy być pragmatyczni. – Tam, gdzie ścierają się dwie superpotęgi, jak USA i Chiny, walczące o globalne przywództwo, które rozstrzygnie się dużo szybciej niż wyznaczony przez Chiny rok 2049, nie ma miejsca na złudzenia. Trzeba postawić na pragmatyzm i elastyczność, a ideologię odstawić do kąta – mówi prof. Raczkowski, który wskazuje, że Polska nie ma wystarczającej demografii, skali gospodarczej ani siły militarnej, by być decydentem procesów globalnych. Możemy jednak brać aktywny udział w zmianach, bo nasze atuty to geolokalizacja, członkostwo w UE, dostęp do rynków i kompetencje eksportowe. Dlatego zdaniem ekonomisty musimy mieć strategię opartą na wielowektorowości, czyli stać na kilku nogach jednocześnie, nie obrażając się na żadnego z globalnych graczy, ale też nie uzależniając się tylko od jednego kierunku, czyli współpracować z Zachodem, ale rozmawiać też z Chinami, Indiami i krajami ASEAN.

Ekspert przypomina gorzką prawdę, że przy tak drogiej energii w Polsce nie ma mowy o konkurencyjnych kosztach produkcji. – By repolonizować gospodarkę, trzeba zapewnić tanie, czyli konkurencyjne źródła mocy produkcyjnych, a my ich nie mamy. Warto stworzyć program inwestycji eksportowych na minusową stopę procentową gwarantowaną przez BGK, gdzie te firmy mogłyby inwestować na innych kontynentach, o ile podatki będą płaciły w Polsce. Gdy mamy trzykrotnie droższe nośniki energii niż w USA, a koszty siły roboczej rosną najszybciej w Europie, to tracimy te czynniki rozwoju, które do tej pory były głównym kołem zamachowym polskiej gospodarki. Czas postawić na nowe pola rozwoju i utrzymać tempo wzrostu, które mieliśmy do tej pory, a obok Chin rozwijaliśmy w ciągu ostatnich trzech dekad najszybciej na świecie – mówi Raczkowski.