Podczas Europejskiego Forum Nowych Idei premier Donald Tusk powiedział, że odbył w poniedziałek 14 kwietnia „niełatwe rozmowy z managerami największych spółek energetycznych”. - Co jest zadaniem państwowego managera, nawet jeżeli stoi na czele giełdowej spółki? Jego pierwszym zadaniem, np. w przypadku spółki energetycznej, jest zapewnienie państwu polskiemu bezpieczeństwa energetycznego, polskim (...) gospodarstwom domowym, przedsiębiorcom – możliwe taniej energii i powszechnie dostępnej. Niekoniecznie maksymalizacja zysku spółki Skarbu Państwa. Gdyby tylko maksymalizacja zysku spółki Skarbu Państwa miała sens, to właściwie po co państwo w takiej spółce- powiedział premier.

Kapitał ma narodowość

Przypomniał, że państwo jest obecne w różnych obszarach polskiej gospodarki po to, „by realizować interes państwa polskiego, polskiego kapitału, przedsiębiorców, firm, czy jak w przypadku energii, aby realizować także interes wszystkich Polek i Polaków, bo takim interesem jest powszechnie dostępna i tania energia”. - Kapitał ma narodowość, gospodarka ma narodowość. Manager spółki współzarządzanej przez państwo ma narodowość. Nasze interesy mają biało-czerwone barwy – dodał.

Po tej wypowiedzi indeks spółek energetycznych WIG – Energia zanotował duże spadki – blisko 6 proc. Najwięcej, bo blisko 10 proc. traci Tauron, PGE 7,5 proc., a Enea najmniej, bo „tylko” 4 proc. Z innych spółek paliwowych Orlen traci 1,15 proc.