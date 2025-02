Nie mając dostępu do akt sprawy pozostaje wierzyć, że rozbierając dogmatycznie na czynniki pierwsze wątek przyczynienia się ofiary wypadku na Sokratesa, rzeczywiście można dojść do takich wniosków, do jakich doszedł sąd apelacyjny, a później SN. Ale wydawanie orzeczeń to nie rozwiązywanie abstrakcyjnych kazusów. To nawet nie jest tylko wymierzanie sprawiedliwości w konkretnej sprawie, ale i dawanie odpowiedzi na fundamentalne pytanie o to, co jest zakazane, a co dozwolone.

W świetle tego orzeczenia pieszy powinien przewidywać wszystko, łącznie z możliwością trafienia go przez odłamek rakiety Muska, co jak pokazują ostatnie dni, może się przecież wydarzyć. Owszem, jak mówił śp. sędzia Lech Paprzycki z Sądu Najwyższego – na drodze nie wystarczy mieć rację, trzeba jeszcze przeżyć. Jednakże są jakieś granice w rozciąganiu pojęcia przyczynienia się, a orzeczenia tego typu znacznie te granice przesuwają. Ba, dają pretekst do tego, by można było to pojęcie rozciągać w nieskończoność.

Wypadek na Sokratesa. Tym wyrokiem rodzina ofiary dostała nie tylko w twarz, ale i po kieszeni

Traktując sprawę przyczynienia się szerzej, to czy grzybiarz idąc do lasu nie powinien przewidywać, że jakiś myśliwy pomyli go z dzikiem? Czy na pewno upewnił się, gdzie tylko się da, czy aby nie odbywa się jakieś polowanie? A czy dziewczyna zakładając krótką spódniczkę na pewno nie przyczyniła się do gwałtu? Czy idąc na imprezę, albo wsiadając nie daj Boże pijana do taksówki, nie przyczynia się do tego w jakiś sposób?