Marcin Chałupka: Kłopotliwa "alienacja rodzicielska". Nie ma terminu, nie ma problemu?

Zdaniem PTP nie można więc pomijać tego, co być może w stanowisku Pani Konsultant pominięto, a co na pewno w nim nie wybrzmiało.

Stłuczony termometr, czyli jak próbuje się udawać, że alienacja rodzicielska nie istnieje

Przemoc wobec kogokolwiek należy potępiać – tyczy się to zwłaszcza przemocy wobec dzieci. Pamiętać zaś należy, że eliminowanie z życia dziecka jednego z rodziców, w szczególności poprzez fałszywe narracje na jego temat adresowane do dziecka, fałszywe oskarżanie go, by uzyskać odsunięcie od kontaktów itp. także można uznać za działania przemocowe. A skutki wzrastania bez jednego z rodziców są powszechnie znane jako szkodliwe.

Z przykrością należy stwierdzić, że wśród oskarżeń o gwałt – z pełnym szacunkiem dla ofiar i potępieniem dla sprawców tych okropnych przestępstw – zdarzają się także fałszywe oskarżenia. Czy znajdzie się więc ktoś apelujący o zaprzestanie stosowania w sądach pojęcia „gwałtu”, bo przecież pojęcie to – jako fałszywe oskarżenie – może być wykorzystywane np. przeciwko niewinnemu mężczyźnie ze strony niektórych kobiet? Alienacja to także rodzaj przemocy, pozostawiającej traumatyczne skutki na całe życie.

Na pytanie, czy zjawisko utrudniania kontaktów lub niszczenia więzi ojca z dziećmi istnieje, wielu rodziców alienowanych może odpowiedzieć z własnego doświadczenia: „oczywiście, doświadczyliśmy go z moim dzieckiem”. O zjawisku tym powstają opasłe tomy (np. Demosthenes Lorandos, William Bernet „Alienacja rodzicielska z perspektywy nauki i prawa” wyd. Difin). To, czy zidentyfikujemy u dziecka zespół postaw lub nastawień jako syndrom (w takiej czy innej klasyfikacji medycznej), czy też nie, nie zmieni faktów: szkodliwości oddziaływań wobec dziecka, jeśli takie miały miejsce, których celem i skutkiem jest niszczenie relacji z rodzicem. Zjawisko to możemy nazywać oczywiście inaczej: „niszczenie więzi”, „wyobcowywanie od rodzica” czy „manipulacja dzieckiem” to również dobre pojęcia. Ważne, by sądy potrafiły je zidentyfikować bez względu na nazwę i jej klasyfikację.

Twierdzenie, że deficyty w podstawach naukowych dla wpisania danego terminu jako jednostki ICD-11 czy przypadki fałszywych oskarżeń o alienację uzasadniają twierdzenie, że zjawisko opisywane jako alienacja rodzicielska nie istnieje – wydaje się intelektualnym gwałtem na faktach. Wylansowane przez prezydenta Lecha Wałęsę hasło „stłucz Pan termometr, nie będzie gorączki” nie stanowi bowiem metody naukowego badania rzeczywistości.