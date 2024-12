Iwona Gębusia: Polsat i TVN – dostawcy usług medialnych czy strategicznych?

Moje obawy co do zamieszczenia prywatnych spółek medialnych w wykazie zaostrza podejście strony rządowej do publicznych dostawców usług medialnych. Poprzednio rząd polski nie zamieścił np. Telewizji Polskiej czy Polskiego Radia w spisie podmiotów podlegających ochronie. Co więcej, władza wykonawcza wykazywała się (choćby rok temu) daleko idącą dezynwolturą w traktowaniu publicznych dostawców usług medialnych, jak i podmiotów komercyjnych podlegających przede wszystkim regulacjom kodeksu spółek handlowych, i marginalizowała ich znaczenie dla interesu publicznego.

Tym bardziej zdumiewająca i niekonsekwentna jest reorientacja ku temu, co w mediach ma doniosłość ogólnospołeczną, i to w odniesieniu do nadawców prywatnych, a nie podmiotów z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa.

Kontrola nad mediami: europejski akt o wolności a sprawa polska

W dyskusji na temat zmiany kontroli nad dostawcami usług medialnych w nieuprawniony sposób pomija się podstawowy akt normatywny w UE, jakim jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1083 z 11 kwietnia 2024 r. w sprawie ustanowienia wspólnych ram dla usług medialnych na rynku wewnętrznym i zmiany dyrektywy 2010/13/UE (europejski akt o wolności mediów). Wspomniany akt normatywny wszedł w życie 7 maja 2024 r. Niemniej jednak państwa członkowskie będą bezpośrednio stosować przepisy rozporządzenia unijnego zasadniczo od 8 sierpnia 2025 r.

W mojej ocenie wskazówek dotyczących zmiany kontroli w spółkach medialnych można poszukiwać w modelu ustalonym w europejskim akcie o wolności mediów, który w zakresie zagadnień węzłowych jest w części spójny z wytycznymi ustawy czy kanonami regulacji unijnych.

Na tle wzorców wynikających z rozporządzenia unijnego kontrowersje budzi inicjatywa premiera, która sprawia wrażenie działania ad hoc. Tymczasem procedura przejmowania kontroli nad dostawcami usług medialnych powinna być określona (najlepiej w ustawie) i precyzować np. obowiązki w zakresie stałego ujawniania dokładnej struktury własnościowej inwestora sprawującego kontrolę nad spółką medialną (aż do poziomu beneficjenta rzeczywistego) i jego powiązań np. z organami lub podmiotami publicznymi, zwłaszcza z państw obcych. Do rozważenia jest też procedura anonsująca zamiar przejęcia kontroli nad spółką medialną i odpowiednie zgłoszenia do organu administracji publicznej (np. Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, „KRRiT”).