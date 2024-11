Donald Trump zapowiedział utworzenie Ministerstwa Efektywności Rządu (Department of Government Efficiency). Pokieruje nim Elon Musk i Vivek Ramaswamy. Elona znają wszyscy. Vivek to też przedsiębiorca, ale również (a może przede wszystkim) biolog molekularny i prawnik. Jego książka „WOKE S.A.” ukazała się niedawno nakładem wydawnictwa WEI. Zaczyna się ona od krytyki kapitalizmu. Niektórzy mogą się zachwycić, ale szybko im przejdzie. Bo jest to krytyka kapitalizmu „interesariuszy”, który jest czystą ideologią głoszoną przez liderów biznesowych i politycznych, opartą na obietnicy zbudowania lepszego świata, sprowadzającą się do okradania zwykłych ludzi z pieniędzy, głosu i tożsamości. Co gorsza, dla niektórych książka kończy się nadzieją. Na lepsze.

Kto jest największym wrogiem deregulacji

Zobaczymy, czy działanie pójdzie jej autorowi tak dobrze jak pisanie. Ja jestem sceptyczny. Bo po drugiej stronie stoją urzędnicy zawsze i wszędzie realizujący własne interesy, a nie interesy państwa, któremu mają służyć, nie mówiąc już o obywatelach tego państwa. Prowadzą oni politykę przeczekiwania tych, którzy chcą gospodarkę deregulować – w nadziei na powrót tych, którzy znowu będą gospodarkę regulować.

W efekcie kodeks regulacji federalnych, po raz pierwszy wydany w 1938 roku, który u progu lat 60. liczył 20 tys. stron różnych przepisów wydawanych corocznie przez różne departamenty i agencje, obecnie liczy ich prawie 200 tys.!

Historia deregulacji w USA: od Reagana do Bidena

Pierwsze deregulacje próbował robić Ronald Reagan. Jego dekret z 1981 roku nakazywał poddanie analizie kosztów i korzyści regulacji (zgodnie z zasadami bardzo popularnej wówczas szkoły ekonomicznej analizy prawa), które „mogą mieć wpływ na gospodarkę w wysokości 100 mln dol. rocznie lub negatywnie wpływać w istotny sposób na gospodarkę.