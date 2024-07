Wynika to z mało krytycznego nastawienia do intencji prokuratury, a po części z obawy przed konsekwencjami niezastosowania aresztu. Spuścizna PRL jest ciągle żywa. W komunistycznym systemie milicja i prokuratura stały wyżej w hierarchii państwa niż sądy karne. Te ostatnie były wykonawcami woli politycznej, a margines niezależności był niewielki, zwłaszcza w określonych kategoriach spraw. To gdzieś ciągle pokutuje i dobrze uzupełnia się z chęcią zapewnienia sobie świętego spokoju.

Co nam mówi przypadek Marcina Romanowskiego? Reforma aresztów tymczasowych nie idzie w parze z chęcią ostrego rozliczenia opozycji

Dlatego dobrze się dzieje, że Ministerstwo Sprawiedliwości zmierza w kierunku wprowadzenia prawnych ograniczeń stosowania tymczasowego aresztu, kiedy zmiana praktyki w inny sposób wydaje się niewykonalna. Czy uda się to przeforsować Adamowi Bodnarowi, to już inna historia. Koalicja rządząca co do zasady popiera stępienie polityki tymczasowych aresztów, była o tym mowa w kampanii. Tylko że moment wydaje się politycznie zły. Gdyby przepisy weszły w życie w lipcu, prokuratura miałaby znacznie mniejsze szanse na skuteczne wnioskowanie o areszt dla posła Marcina Romanowskiego. W jego sprawie powoływano się właśnie na zagrożenie surową karą. Ponadto areszty wpisane są w akcje rozliczania partii obecnej opozycji z niegodziwości popełnionych w czasie, gdy rządziły, a ma być bezwzględnie i surowo. Łagodzenie polityki aresztowej nie idzie z tym w parze. To może być największe zagrożenie dla uchwalenia zmian, które wydają się konieczne.

Jest wiele przykładów na bezrefleksyjne i bezpodstawne szafowanie aresztami, które niszczyły ludzi, rodziny i firmy. To nie jest droga, którą powinno kroczyć demokratyczne państwo prawa.