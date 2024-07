Roman Giertych ma rację. To, co się stało, jest kompromitacją prokuratury. Kompromitacją tym większą, że śledczy mieli dużo czasu, aby jednoznacznie ocenić sytuację prawną Marcina Romanowskiego w związku z posiadanym immunitetem międzynarodowym. Mogli po prostu wystąpić do Rady Europy z pytaniem, czy ochrona jest, czy jej nie ma.

Niestety zwyciężyła polityka. Miało być szybko i efektownie, w świetle kamer, a tyły miały zabezpieczyć eksperckie opinie. Tym razem się nie udało.

Immunitet Marcina Romanowskiego: Kim byli eksperci, którzy pisali opinie dla Ministerstwa Sprawiedliwości?

W środę prokurator krajowy Dariusz Korneluk upierał się na konferencji prasowej, że żadnych kontrowersji z owym immunitetem nie ma, broniąc decyzji śledczych opartych na zamówionych przez resort sprawiedliwości eksperckich opiniach. Powołał się również na głosy nieokreślonej grupy profesorów, którzy przekonywali, że Romanowski nie jest w żaden sposób chroniony. To właśnie te wszystkie eksperckie opinie miały przesądzić, że śledczy nie widzieli sensu zwracania się o wykładnię do Rady Europy.

Przekonanie prokuratora krajowego do tych opinii było tak duże, że można by uznać – gdyby nie nocna decyzja sądu o wypuszczeniu Romanowskiego na wolność – że rysuje się spór interpretacyjny między szefem prokuratury a sekretarzem generalnym Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w kwestii zakresu ochrony immunitetowej. Jaka była rzeczywista „eksperckość” ekspertów od zamówionych opinii, tego już prokurator krajowy nie wiedział, nie potrafił nawet przytoczyć ich nazwisk.