"Dlaczego rząd, podnosząc płacę minimalną, dba przede wszystkim o siebie?"

Otóż oznaczałoby to, że budżety państwa, ZUS i FUZ zasiliłoby w przyszłym roku dodatkowe 3,8 mld zł pobrane z wyższych pensji pracowników. W skali wspomnianych budżetów państwowych to niewielka kwota. Tyle tylko, że ta kwota to jedynie to, co zostanie pobrane po stronie pracownika. Trzeba jeszcze uwzględnić to, co do ZUS wpłacą dodatkowo pracodawcy.

W tym ostatnim przypadku dodatkowy zysk budżetowy po stronie państwa (bo większe wpłaty na ZUS od pracodawców zmniejszają dotacje do funduszu ubezpieczeń społecznych po stronie państwa) to około 2,5 mld zł. W rezultacie wskutek poniesienia płacy minimalnej do 4626 zł dodatkowe wpływy po stronie państwa wyniosą 6,3 mld zł. W całości sfinansowane z pieniędzy przedsiębiorców (pracodawców). Po stronie pracowników 8,3 mld zł.

W rzeczywistości koszt podwyżki minimalnego wynagrodzenia dla pracodawców będzie jeszcze wyższy. Razem z tym co trafi dodatkowo na konta pracowników, koszt ten wyniesie dla pracodawców 14,6 mld zł (suma tego co dodatkowo trzeba zapłacić pracownikom i państwu). I chociaż wszystkie przedstawione liczby należy traktować jako tylko zgrubne szacunki, to jednak powinny one dawać nam do myślenia.

Państwo zarabia nie tylko na PIT i składkach

Oczywiście można próbować kwestionować tezę o zyskach państwa z podwyżek, powołując się na argument, że większość tego „zysku” trafia na przyszłą emeryturę pracownika. Moim zdaniem jest to jednak twierdzenie naiwne, które nie uwzględnia tego, jak funkcjonuje dziś system ubezpieczeń społecznych. A ten działa tak, że to co pracownik teoretycznie wpłaca na swoją przyszłą emeryturę, jest tylko pustym zapisem na koncie. Faktyczne wpłaty służą zaś finansowaniu bieżących wypłat dla tych osób, które świadczenie takie już pobierają.

I na zakończenie pamiętajmy o jeszcze jednym. Zyski państwa nie kończą się wyłącznie na tym, co zostanie pobrane od pracowników i pracodawców przy okazji wypłaty wyższych wynagrodzeń minimalnych. Dodatkowe pieniądze, które trafią do kieszeni Polaków, bezsprzecznie zostaną wydane na dodatkowe zakupy. To zaś oznacza, że państwo kolejny raz na tym zarobi – po pierwsze dlatego, że od każdego zakupu dostaje VAT, a po drugie dlatego, że od dodatkowych dochodów wygenerowanych tymi zakupami, sprzedawcy i usługodawcy zapłacą wyższe podatki dochodowe i składki zdrowotne.