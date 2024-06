Naganne skłonności „menedżerskie, niedostateczna kontrola właścicielska

Uwaga mediów i opinii publicznej jest skupiona na Obajtku. Słusznie, bo stał się on twarzą „menedżera”, który pieniądze akcjonariuszy i spółkę Orlen traktował jak firmę stanowiącą jego własność. O takich nagannych skłonnościach „menedżerskich” pisał w 1789 r. Adam Smith. Po raz kolejny okazuje się, że historia, w tym przypadku historia corporate governance, jest zbiorem nadużyć, które cyklicznie się powtarzają.

Nauka corporate governance już dawno zdiagnozowała przyczynę takiego stanu rzeczy. To niedostateczna kontrola właścicielska, w tym sprawowana przez radę nadzorczą. Owa niedostateczna kontrola właścicielska prowadzi do przyzwolenia na takie zachowania Obajtka jako prezesa koncernu giełdowego, i to kontrolowanego przez Skarb Państwa, a więc stwarza przestrzeń dla zachowań nieuczciwych, aby nie rzec, do „menedżerskiego rozpasania”, a więc hazardu moralnego w ujęciu ekonomicznej analizy prawa. A może nie chodzi niedostateczną kontrolę, ale o świadome działanie spółki na polecenie „właściciela” i jego emanacji w postaci rady nadzorczej?

Nie można zapominać, że działalność na szkodę Orlenu to nie tylko aktywność Obajtka i dwóch wymienianych w mediach jego współpracowników z zarządu, którzy ponoć także podróżują po świecie i inwestują w nieruchomości poza Polską w krajach, o których się mówi, że mogą stanowić dla nich bezpieczną przystań przed odpowiedzialnością prawną.

Współsprawcami afer, a mówiąc wprost, przestępstw popełnianych w Orlenie, mogą być także inni członkowie zarządu spółki. To należy jednak zbadać – ich stan wiedzy, możliwą dezinformację, sposób głosowania przy podejmowaniu uchwał zarządu, wypowiedzi na posiedzeniach zarządu. Z punktu widzenia wzorca profesjonalnego menedżera co do zasady można pokusić się o tezę, że „nie mogli nie wiedzieć”, a co najmniej „powinni być wiedzieć”.

Czytaj więcej Energetyka Zawodowa Paweł Olechnowicz: Trzeba sprawdzić, dlaczego wymazano z mapy gospodarczej Lotos Nie można przekraczać pewnej bariery. Tutaj została przekroczona bariera dźwięku - powiedział w TVN24 Paweł Olechnowicz, były prezes Lotosu, odnosząc się do straty Orlenu związanej z niedostarczoną zakontraktowaną ropą. Dodał, że powinno zostać wyjaśniane także, "co było powodem tego, że został wymazany z mapy gospodarczej Polski Lotos".

Bierność byłe rady nadzorczej Orlenu to nie jest tylko kwestia niesmaku

W wypowiedziach na temat Orlenu i jego prezesa konsekwentnie pomija się zupełnie radę nadzorczą. A członkostwo w niej nie jest synekurą. Członkowie rady nadzorczej ponoszą osobistą odpowiedzialność odszkodowawczą wobec spółki za nienależyty nadzór (art. 483 kodeksu spółek handlowych), a także za działanie na szkodę spółki (art. 296 kodeksu karnego), za współsprawstwo i pomocnictwo w tym procederze (art. 18 k.k. w związku z art. 296 k.k.). Podstaw odpowiedzialności prawnej członków zarządu i rady nadzorczej, w tym na podstawie przepisów innych ustaw, jest zresztą więcej.