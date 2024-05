Marek Isański: NSA świadomie zachęca fiskusa do okradania zwykłych obywateli

NSA: wyższy podatek w imię zasady trwałości decyzji administracyjnej

Uzasadnienie stanowiska NSA sprowadza się do tego, że trwałość decyzji jest wartością podlegającą szczególnej ochronie, bo w ten sposób przestrzegany jest ogólny porządek prawny. Oraz że rażącym naruszeniem prawa jest jedynie ewidentne naruszenie prostego i jasnego przepisu. To jest w sprawach podatkowych jakieś oczywiste nieporozumienie. Takie podejście akceptowalne jest do np. decyzji o pozwoleniu na budowę, ale w decyzjach podatkowych jest po prostu nie mądre, najdelikatniej to ujmując.

To efekt albo lenistwa/braku wyobraźni albo/i działania w interesie prawników obsługujących duże korporacje, bo jest ono dla nich niezwykle korzystne. Zawsze oni wiedzą czy stanowisko organu kwestionujące rozliczenia podmiotu budzi wątpliwości co do zgodności z prawem. Dla nich całkowicie wystarczająca jest dwuinstancyjność postępowania i skarga do sądu administracyjnego, bo jak mają wątpliwości to z tej drogi zawsze skutecznie skorzystają. I tylko z tego są rozliczani przez pracodawców. Co więcej – z czystej wygody - nie są zainteresowane w tym aby tryb stwierdzenia nieważności był skutecznym mechanizmem wycofywania z obrotu wadliwych decyzji. Takie podejście do rażącego naruszenia prawa korzystne jest też dla zorganizowanych przestępców podatkowych.

NSA poprzez własną kreatywną wykładnię zmienił prawo dotyczące usuwania ostatecznych decyzji. Skorzystali na tym prawnicy korporacji a negatywne konsekwencje ponoszą zwykli obywatele, bo aż trudno wyobrazić sobie większą zachętę dla urzędników do łamania prawa w sprawach dotyczących zwykłych obywateli. Wiedzą, że zdecydowana większość obywateli nie skorzysta z prawa do złożenia środków zaskarżenia, czyli ponad 80% wydanych decyzji staje się ostateczna, niezależnie od tego czy jest zgodna czy nie jest zgodna z prawem, a jednocześnie NSA dał im gwarancję, że decyzje nakładające za duży podatek nie naruszają prawa w sposób rażący, to pieniądze zabrane na ich podstawie nigdy nie zostaną obywatelowi zwrócone. W takiej sytuacji aż szkoda nie wydawać decyzji nakładających za wysokie podatki, bo urzędnicy rozliczani są z przypisów podatkowych. Wydając niezgodne z prawem decyzje dostaną premie i będą awansowani. Tej patologii nie jest w stanie wykryć żadna kontrola wewnętrzna. A jak obywatel wystąpi o stwierdzenie nieważności okradającej go decyzji, to NSA obroni urzędników, jak w powyższym wyroku i obciąży go kosztami.