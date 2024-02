Adam Bodnar daleko od odnowy w prokuraturze

Ministerstwo Sprawiedliwości tymczasem minimalizuje skalę problemu, wskazując, że może to dotyczyć tylko dwójki prokuratorów: Zapaśnik i Barskiego. Jednak warto zauważyć, że Barski jako szef Prokuratury Krajowej miał wpływ na wiele decyzji procesowych i kadrowych w najważniejszych sprawach. To rodzi pytanie, czy to, co dotąd brzmiało jak groźba, stanie się rzeczywistością, a mianowicie czy inni oskarżeni, widząc szczeciński precedens, również nie wykorzystają chaosu prawnego, aby zapewnić sobie bezkarność. Mogą chociażby próbować podważać kluczowe dowody, opinie, zeznania świadków itp.

Jeśli gangsterzy zaczną wychodzić na wolność, problem stanie się poważny. Nawet jeśli będzie ich tylko paru, nie będzie to miało nic wspólnego z praworządnym państwem. Adam Bodnar musi znaleźć pilne rozwiązanie dla tej sytuacji, aby opinia publiczna nie była zaskakiwana kolejnymi decyzjami sądów. Jednocześnie nie będzie to łatwe zadanie. Prokuratura bowiem jest obecnie podzielona jak nigdy dotąd. Na ten moment daleko jest do realizacji szczytnego hasła jej odnowy, a niestety bliżej do sytuacji, w której ów negatywny proces się zaostrzy.