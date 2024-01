Powołanie RMN do życia uzasadniono tym, że konieczne jest „pozbawienie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji prerogatyw w zakresie powoływania części składu rad nadzorczych i powoływania członków zarządów spółek publicznej radiofonii i telewizji”. Twierdzono, że jest to nieodzowne, bowiem nie należy łączyć w jednym organie funkcji władczego regulatora rynku mediów elektronicznych, który powinien być bezstronny wobec wszystkich uczestników tego rynku, z funkcją organu wykonującego uprawnienia w sferze nadzoru właścicielskiego (dominium) wobec podmiotów reprezentujących własność państwową. Innymi słowy, projektodawcy zakładali, że KRRiT powinna działać wyłącznie w sferze imperium (władzy publicznej), zaś RMN wyłącznie w sferze dominium (prawa cywilnego).

Wskutek takiego postawienia sprawy RMN nie ma żadnych ustawowych kompetencji właściwych dla organu administracji publicznej sprawującego władzę. Ujmując rzecz obrazowo, nie posiada żadnych kompetencji „imperialnych”. Nie wydaje decyzji administracyjnych. Co więcej, w mojej ocenie RMN na gruncie prawa cywilnego nie ma zdolności prawnej, na tej samej zasadzie, na której zdolności prawnej nie ma ani zarząd, ani rada nadzorcza spółki akcyjnej. Jeśli tak, to RMN nie może wytoczyć we własnym imieniu jakiegokolwiek powództwa przed sądem cywilnym. Zdolność prawną mają wyłącznie podmioty prawa, a zatem sama spółka i członkowie jej organów. Tymczasem sam projektodawca nazwał Radę Mediów Narodowych „organem sui generis”, lokując jego obsługę finansowo-organizacyjną w budżecie kancelarii sejmu (art. 15 uRMN), przesądzającej jednocześnie, że RMN nie jest organem którejkolwiek ze spółek. W uzasadnieniu projektu ustawy o RMN wskazywano wymownie, że RMN to jedyny w swoim rodzaju „organ nadzoru właścicielskiego nad mediami działającymi w oparciu o własność państwową”. W kontekście łączenia RMN z PAP wprost wykładano, że to działania nadmiarowe, usprawiedliwione dopiero „przyszłym systemem instytucji mediów narodowych”, który miał rychło być przyjęty.

Rada Mediów Narodowych nie była dziełem przypadku

Projektodawcy ustawy o Radzie Mediów Narodowych argumentowali wprost, że powołując ją do istnienia ingerują świadomie i celowo w naturę spółki akcyjnej. Skąd taki wniosek? Z lektury uzasadnienia projektu ustawy, w którym wskazano, że RMN to jedynie krok na drodze do docelowego ustawowego przekształcenia TVP, Polskiego Radia oraz PAP w niekorporacyjne państwowe osoby prawne.

W mojej ocenie skoro przez blisko 8 lat nie znaleziono czasu, energii, czy woli na realizację tego celu, trudno aktualnie uznać, że nie zaistniała obiektywna luka w tym obszarze pozytywnej regulacji prawnej. A zarówno TVP, Polskie Radio, jak i PAP tak jak były, w dalszym ciągu pozostają spółkami akcyjnymi, a zatem korporacyjnymi państwowymi osobami prawnymi. Ale to jedynie moja opinia. Ostateczne słowo należy w tej kwestii do sądów powszechnych.