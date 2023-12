Zabezpieczenie roszczenia to w ogóle instrument prawny, który w ostatnich latach robi niesamowitą karierę. Używał go TSUE, by zakazać Polsce zmian w Sądzie Najwyższym, używał SN – by powstrzymać prezydenta i Krajową Radę Sądownictwa przed obsadzaniem kolejnych stanowisk sędziowskich. Wszystko to jednak z umiarkowanymi skutkami. Bo aby zabezpieczenie było skuteczne, wszyscy muszą je respektować. Dlatego w sprawie TVP najważniejsze jest jak do zabezpieczenia z TK podejdzie sąd rejestrowy, który zapewne dostanie z ministerstwa kultury wniosek o zmianę we władzach spółki. Raz już zwrócił poprzedniemu ministrowi wniosek o zmianę statutu TVP – bo złożono go na złym formularzu. Do obecnego wniosku formularza nie potrzeba.