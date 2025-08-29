Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Estera Flieger: Czy Polacy są ojkofobami, że tak nie lubią Polski i siebie samych?

Na przestrzeni ostatnich 36 lat Polska odniosła spektakularny i niezaprzeczalny sukces, jednocześnie w kulturze popularnej i publicystyce równolegle powstawał obraz kraju zapyziałej dziury, w którym tak się wyrabia, że trzeba wyjeżdżać.

Publikacja: 29.08.2025 04:14

Estera Flieger: Czy Polacy są ojkofobami, że tak nie lubią Polski i siebie samych?

Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński

Estera Flieger

„Ach te czerwce, polskie czerwce w historię obfite” – mówi Marzena Błysk, dziennikarka. To jedna z bohaterek sztuki „Podwójny z frytkami” (Teatr Dramatyczny w Warszawie). Powtarza to, wchodząc na antenę, by relacjonować otwarcie pierwszej w Polsce restauracji sieci McDonald's (17 czerwca 1992 roku). Za każdym razem z coraz mniejszym entuzjazmem. Piotr Pacześniak (reżyseria) i Jan Czapliński (tekst, dramaturgia) serwują niekoniecznie podręcznikowy obraz transformacji gospodarczej.

Serial „Magda M”, czyli tak się wykuwała polska klasa średnia

Z sierpniami jest zresztą podobnie. Ach te sierpnie, polskie sierpnie w historię obfite – Powstanie Warszawskie, zwycięstwo w wojnie z bolszewikami, porozumienia sierpniowe. Spór o wydarzenia z 1944 roku za nami. Parada – a to się udało – też. A przed – no właśnie: cepelia, rutynowa celebra, nic nowego. Rety, narzekam. A to o narzekaniu chcę dziś przecież napisać. Właściwie to o jego szczególnym rodzaju.

Czytaj więcej

Estera Flieger, dziennikarka działu krajowego „Rzeczpospolitej”, historyczka
Kraj
Tysiąc lat i ani jednej idei. Uśmiechnięta Polska nadal poszukuje patriotyzmu

Proszę się nie śmiać, ale po latach odświeżyłam sobie serial „Magda M.” Zresztą nic w tym śmiesznego. Socjolog mógłby wyjaśnić, jakie społeczne znaczenie miała produkcja: tak wykuwała się w latach dwutysięcznych – a weźmy ją w cudzysłów, by zaznaczyć, że pojęcie to jest definiowane w różny sposób  – „klasa średnia” ze swoimi aspiracjami (pożądanymi zarobkami i stylem życia). Moją uwagę zwróciły kwestie – wypowiada je choćby tata głównej bohaterki, czytelnik „Gazety Wyborczej” – w rodzaju: „Widzisz, co się w tym kraju wyrabia. Stąd trzeba wyjechać”. Prawica się czepia za każdym razem, kiedy się mówi „w tym kraju” (powstała nawet na ten temat słowna wariacja: „wtenkraju”), ale – zostanę prawicowa, trudno, co robić – coś w tym jest. 

Skąd ta ojkofobia? Polacy są całkiem zwyczajni – ani lepsi, ani gorsi od wszystkich innych

Teraz wróciłam do „Dnia świra”. I nagle mnie olśniło: „Modlitwa Polaka” to nic innego, jak ilustracja sposobu myślenia Polaków o Polakach – jesteśmy najgorsi, żółć się z nas leje. Czy naprawdę jesteśmy tacy inni od wszystkich?

Reklama
Reklama

Zaprzeczyłabym sobie, pisząc, że transformacja została właściwie opowiedziana (trochę o tym jest zresztą „Podwójny z frytkami”). Bo nie raz pisałam, że rachunek społeczny się nie zgadza. Masa rzeczy jest do luftu i wymaga poprawy. Chodzi mi tym razem o coś innego.

Czytaj więcej

Estera Flieger: Jaka Polska jest warta poświęceń?
Plus Minus
Estera Flieger: Jaka Polska jest warta poświęceń?

Od dobrych kilku dni zaczęłam się zastanawiać: na przestrzeni ostatnich 36 lat Polska odniosła spektakularny i niezaprzeczalny sukces, jednocześnie w kulturze popularnej i publicystyce równolegle powstawał obraz kraju zapyziałej dziury, w którym tak się wyrabia, że trzeba wyjeżdżać. Swoją drogą, myślę, że to nie bez znaczenia w bieżącej sytuacji geopolitycznej. 

Swego czasu na tych samych salonach modna była książka Briana Portera-Szűcsa „Całkiem zwyczajny kraj. Historia Polski bez martyrologii”. Jakoś mi się to nie klei. Jeśli całkiem zwyczajny kraj, to i Polacy są całkiem zwyczajni – ani lepsi, ani gorsi od wszystkich innych. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Miejsca Polska Społeczeństwo

„Ach te czerwce, polskie czerwce w historię obfite” – mówi Marzena Błysk, dziennikarka. To jedna z bohaterek sztuki „Podwójny z frytkami” (Teatr Dramatyczny w Warszawie). Powtarza to, wchodząc na antenę, by relacjonować otwarcie pierwszej w Polsce restauracji sieci McDonald's (17 czerwca 1992 roku). Za każdym razem z coraz mniejszym entuzjazmem. Piotr Pacześniak (reżyseria) i Jan Czapliński (tekst, dramaturgia) serwują niekoniecznie podręcznikowy obraz transformacji gospodarczej.

Serial „Magda M”, czyli tak się wykuwała polska klasa średnia

Pozostało jeszcze 86% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Marek Konopczyński: W czyim interesie jest nowa ustawa o zawodzie psychoterapeuty?
Opinie polityczno - społeczne
Marek Konopczyński: W czyim interesie jest nowa ustawa o zawodzie psychoterapeuty?
Sieci kampusowe – łączność skrojona dla firm
Materiał Promocyjny
Sieci kampusowe – łączność skrojona dla firm
Marek A. Cichocki: Wszystkie książki historyczne, których nie przeczytał Donald Trump
Opinie polityczno - społeczne
Marek A. Cichocki: Wszystkie książki historyczne, których nie przeczytał Donald Trump
Jędrzej Bielecki: Ukraina jeszcze daleko od pokoju. Co właściwie ustalono w Białym Domu?
Opinie polityczno - społeczne
Jędrzej Bielecki: Ukraina jeszcze daleko od pokoju. Co właściwie ustalono w Białym Domu?
Dagmara Jaszewska: Maks Korż i fenomen ruskiego hip-hopu, czyli rock and roll dzieje się dziś na Wsc
Opinie polityczno - społeczne
Dagmara Jaszewska: Maks Korż i fenomen ruskiego hip-hopu, czyli rock and roll dzieje się dziś na Wschodzie
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Materiał Promocyjny
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Estera Flieger: Polacy wychodzili sobie defiladę w Święto Wojska Polskiego. Nieprawdą jest, że czci
Opinie polityczno - społeczne
Estera Flieger: Polacy wychodzili sobie defiladę w Święto Wojska Polskiego. Nieprawdą jest, że czci się wyłącznie porażki
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Materiał Promocyjny
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Reklama
Reklama
e-Wydanie