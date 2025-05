Jerzy Surdykowski: Konsekwencje wyboru

To nieprawda, że ryzykiem oddychamy jak powietrzem i wszystko lepiej zostawić szczęśliwemu trafowi jak w totolotku. Bo wybierać musimy bezustannie, niekoniecznie raz na kilka lat nad urną. Pomiędzy Jackiem a Robertem lub Kamilką a Jolą. Pomiędzy pracą w korporacji a własnym biznesem. Pomiędzy książką a smartfonem. Pomiędzy mniejszym a większym złem.

Trzeba więcej myśleć i przewidywać

Konsekwencje jesteśmy w stanie na ogół przewidzieć, jeśli tylko nie uważamy myślenia za zbyt trudne dla naszych ciasnych główek. Jeśli Jacek okaże się kiepskim mężem ze skłonnością do tanich romansów i drogiego alkoholu, to nie wyrażaj dziewczyno pretensji do świata, że cię pokarał takim grzdylem, tylko do własnych oczu, że nie potrafiły trzeźwo spojrzeć na partnera. Jeśli zainwestowaliśmy w kryptowalutę lub inny szemrany biznes, nie miejmy pretensji do Pana Boga, tylko do swojej naiwności. Jeśli usiłujemy własnemu dziecku uprzyjemnić życie drogimi prezentami i odsuwaniem odeń utrudzających zajęć, to nie miejmy pretensji, że wyrośnie na wałkonia. I tak dalej, i tak dalej... Jeśli będziemy więcej myśleć i przewidywać, to mniej będziemy płakać i złorzeczyć.

Czy na nowo rozgorzeje wojna z UE?

Nie inaczej nad urną. Trzaskowski nie jest bynajmniej moim ideałem i uważam, że powinniśmy zmienić sposób wybierania prezydenta. Ale jeśli wybierzemy Nawrockiego, to kładziemy kres wszystkim sensownym zmianom, za jakimi głosowaliśmy pamiętnego 15 października 2023 roku. Zacznie się znowu wetowanie ustaw proponowanych przez Sejm, złodzieje obsiadający PiS-owskie państwo będą ułaskawieni, ponownie rozgorzeje wojna z Unią Europejską, a przyhamowanie pomocy dla walczącej Ukrainy sprawi, że ruskie czołgi staną nad Bugiem i Sanem. Obezwładniające tarcia między pałacem na Krakowskim Przedmieściu a pałacykiem w Alejach Ujazdowskich sprawią, że dojdzie do przedterminowych wyborów, do Telewizji Polskiej wrócą państwo Holecka i Rachoń, a niezawiśli sędziowie będą musieli pójść do rzemiosła albo wyjechać do Dublina na zmywak.