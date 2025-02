Jędrzej Bielecki: Wojna Donalda Trumpa z Unią Europejską nie ma sensu

Europa będzie teraz musiała znaleźć coś w zamian. Całkiem możliwe, że jej interesy nagle staną się bardziej zbieżne z tymi, jakie mają Chińczycy

Powody do satysfakcji mogą mieć też Chiny. To, co miało być wojną handlową tylko między Pekinem i Waszyngtonem, teraz rozlewa się na cały świat. Upada liberalny porządek zbudowany przez Amerykanów po II wojnie światowej. Europa będzie teraz musiała znaleźć coś w zamian. Całkiem możliwe, że jej interesy nagle staną się bardziej zbieżne z tymi, jakie mają Chińczycy. Możemy być więc świadkami zupełnie nowych i zaskakujących sojuszy, które przynajmniej będą bardziej przewidywalne.