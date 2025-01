PiS nie jest zbawicielem Polski

Pierwsza tura wyborów prezydenckich ma się odbyć 18 maja 2025. Karol Nawrocki już zdążył się ucieszyć z tego, że będzie to 105. rocznica urodzin Jana Pawła II – słowiańskiego papieża, o którym pisał Słowacki. Jest to zatem jakiś znak. Tylko jaki? A może po prostu wiara w to, że Opatrzność poprzez wstawiennictwo świętego papieża Polaka pomoże mu wygrać wybory? Ale... w 2023 roku wybory parlamentarne przypadły na 15 października, gdy Kościół – w przededniu kolejnej rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża – obchodził tzw. Dzień Papieski. Niespecjalnie to PiS wówczas pomogło. No, ale teraz kandydat PiS na prezydenta ma na imię Karol – tak samo jak święty papież. Czy to w jakikolwiek sposób może pomóc w zwycięstwie? Wszak mamy do odegrania rolę szczególną...

Bądźmy poważni. Ani Polska nie jest Mesjaszem narodów, ani PiS nie jest zbawicielem Polski – choć swego czasu na wiecach tej partii skandowano: „Jarosław Polskę zbaw!”. Przypisywanie sobie jakiejś szczególnej roli w dziejach, że tylko MY możemy coś dobrego zrobić, a ONI nie, jest oszukiwaniem samych siebie. I jest też oszukiwaniem wyborców.

Budować pokój jak Jan Paweł II

Jana Pawła II usiłowano już parę razy w wyborach wykorzystać. Gdy pojawiły się zarzuty, że tuszował pedofilię, politycy PiS pierwsi stanęli w szeregu obrońców dobrego imienia papieża Polaka. Tyle tylko że papież broni się sam. Nie potrzebuje żadnych pełnomocników – zwłaszcza jeśli są politykami.

Ale skoro chcemy aż tak bardzo Jana Pawła II w wyborach, to może trzeba po prostu podjąć próbę budowania pokoju między zwaśnionymi obozami politycznymi, które przecież wyrastają z tego samego – solidarnościowego – korzenia? Papieża Wojtyłę nie od dziś określa się mianem „papieża pokoju”. Może więc zamiast odmieniać przez wszystkie przypadki jego imię trzeba zabrać się za likwidowanie podziałów między Polakami? Utopia. Wszyscy bowiem wiemy, że politykę buduje się dziś na polaryzacji i przekonaniu, że to MY jesteśmy Mesjaszem. I tak wróciliśmy do początku.