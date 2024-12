Kiedy zaczęła się polska polityka zagraniczna?

To, o czym warto pamiętać, jeśli chodzi o panowanie pierwszego polskiego króla, a co zachowuje wartość także dzisiaj, to jego równoległe wysiłki na rzecz silnego umocowania Polski w ówczesnej Europie (Christianitas), a zarazem na rzecz zapewnienia swemu państwu suwerenności. Suwerenność i europejskość szły u niego w parze. Niezależność swej władzy (państwa) chciał zapewnić przez zbudowanie jego siły militarnej, co w tamtych czasach było jedynym sposobem utrzymania niepodległości. I pod tym względem Chrobry dobrze się zapisał, bo przecież przy pomocy oręża poszerzył znacząco „ojcowiznę” pozostawioną mu przez Mieszka I. Potrafił także obronić nowe granice, nawet w obliczu presji ze strony Saksonii i cesarza Henryka II. Niestety, tej siły oręża starczyło jedynie na czas jego panowania, co świadczy, że był lepszym dowódcą niż „ministrem obrony”. Jednak suwerenność to coś więcej niż siła militarna, stąd upór Chrobrego w dążeniu do koronacji, co udało mu się osiągnąć na krótko przed śmiercią.

Koronę dla siebie i swego państwa uzyskał dzięki dobrym kontaktom z „Europą”, najpierw z cesarzem Ottonem III, ale też cały czas z papiestwem, kolejnymi papieżami. Wprawdzie długo uważano, że koronacja Chrobrego nastąpiła w czasie spotkania w Gnieźnie w roku 1000, ale wtedy był to akt symboliczny, gest ze strony zaprzyjaźnionego z Bolesławem cesarza. Chrobry, jak wtedy wypadało, chciał ją mieć za zgodą Rzymu. Wykorzystał sprzyjającą koniunkturę i w 1025 r. dopiął swego. Mieszkowi II zostawił królestwo i dlatego ten natychmiast mógł koronować się na drugiego polskiego króla, co zniszczył zawistny Bezprym. Nikt w 1025 r. nie kwestionował przynależności królewskiej już Polski do Christianitas, czyli ówczesnej, łacińskiej Europy.

Bolesław Chrobry był również bardzo aktywny dyplomatycznie. Dyplomację na przemian z działaniami wojskowymi uprawiał na wszystkich kierunkach. Z całą pewnością nie widział Polski jako „samotnej wyspy”, o czym tak niedawno marzył prezes PiS.

Kolejną ważną lekcją panowania Chrobrego była jego aktywność w polityce zagranicznej. Nieco żartobliwie można byłoby go nawet uznać za prekursora polskiej polityki zagranicznej, bowiem Mieszko I właściwie jej nie uprawiał, a Bolesław na tym polu rozwinął się znakomicie. Rzecz nie ograniczała się do wypraw wojskowych czy wręcz wojennych, bo mogłoby to prowadzić do stwierdzenia, że przecież wojna nie należy do polityki zagranicznej. Wtedy jednak była dozwolona i należała. Bolesław Chrobry był również bardzo aktywny dyplomatycznie. Dyplomację na przemian z działaniami wojskowymi uprawiał na wszystkich kierunkach. Z całą pewnością nie widział Polski jako „samotnej wyspy”, o czym tak niedawno marzył prezes PiS.

Cele jego polityki zagranicznej były oczywiste: trzymanie zagrożeń dla Polski na odległość, co dotyczyło właściwie wszystkich sąsiadów z Saksonią na czele, z którą jednak łączyły Chrobrego i jego kraj także liczne pokojowe kontakty. Słynna wyprawa kijowska (1018), była poprzedzona relacjami dyplomatycznymi z Saksonią i Węgrami, nie miała na celu bezpieczeństwa państwa, ale przecież i na tym kierunku Chrobry dla Polski dużo w czasie swego panowania uzyskał. Oprócz terytorium, które później przechodziło jeszcze z rąk do rąk, a które jest dziś integralną częścią Polski, były to także bliskie więzi z krajem całkiem bogatym i rozwiniętym. Przynależność Rusi Kijowskiej do chrześcijaństwa wschodniego nie była wtedy dla tych kontaktów przeszkodą.

Rosję trzymać z dala od Europy

Znawcy epoki i panowania Chrobrego uważają zarazem, i to także warto pamiętać, że swym rozpychaniem się na wszystkie strony, w tym zajmowaniem stref buforowych, „budził niechęć, a wręcz nienawiść sąsiadów”, którzy po jego śmierci brali odwet, co przyszło im łatwo z uwagi na wewnętrzne podziały i konflikty w Polsce (Przemysław Urbańczyk). Zatem aktywność, ale też cnota umiaru, której nie posiadał w nadmiarze. Tak można byłoby określić lekcję płynącą z panowania Chrobrego w polityce zagranicznej.