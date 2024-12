Estera Flieger: Izrael atakuje Polskę. Kolejna historyczna prowokacja

Polityka historyczna. Prawica jeździła walcem tam, gdzie wymagana jest subtelność baletnicy

Idźmy dalej: komentując tezy zawarte w promowanej książce, ministerstwo naraziłoby Polskę na zarzut naruszania autonomii nauki, którą uprawiać ma Grabowski. Przypomnijmy posłowi Jabłońskiemu, że taką pałkę wręczył Izraelowi do ręki sam PiS, biorąc się w 2018 roku do nieprzemyślanej nowelizacji ustawy o IPN – światowe media przedstawiły to jako zagrożenie dla wolności badań naukowych, zwłaszcza prowadzonych w obszarze stosunków polsko-żydowskich podczas II wojny światowej. Zjednoczona Prawica „poniosła sukces” i w atmosferze poważnego kryzysu dyplomatycznego wycofała się. Zresztą przy tej okazji warto zadać pytanie: co z deklaracją o wzajemnym zaufaniu, dialogu i opartej na szacunku współpracy, którą podpisali wówczas premierzy Mateusz Morawiecki i Beniamin Netanjahu? Działa? Nie działa?

PiS jest ostatnią partią, która powinna kogokolwiek rozliczać z efektywności polityki historycznej. No chyba że ku wybrzeżom Izraela płynie właśnie jacht Polskiej Fundacji Narodowej. Prawica jak żadna inna formacja rozumie problem. Ale przez osiem lat jeździła walcem tam, gdzie wymagana była subtelność baletnicy. Albo przepalała pieniądze.

Czytaj więcej Plus Minus Polityka historyczna. Bolesna lekcja od Niemiec Konsekwentna i wieloletnia praca w ciszy i spokoju. Rasowa dyplomacja. Mocne instytucje. Jasny cel. Ponadpartyjne porozumienie. Oto sekret zgubnego dla nas sukcesu niemieckiej polityki historycznej. A teraz porównajmy, jak prowadzi się ją w Polsce.

Polska polityka historyczna potrzebuje strategii. Jak reagować na prowokacje?

Czy to oznacza, że nic nie da się zrobić? Każdego dnia żmudną pracę wykonuje Muzeum Auschwitz (którego dyrekcję część środowiska prawicy w minionych latach zresztą atakowała): buduje internetową wspólnotę pamięci oraz reaguje na publikacje międzynarodowych mediów, prostując kłamstwa i punktując błędy merytoryczne. To właściwy kierunek. Byłoby dobrze, aby tym razem placówka zrobiła podobnie.

Na sponsorowany przez Jad Waszem artykuł w „The Jerusalem Post” powinien reagować IPN, co zresztą już zrobił. Ale tu jak na dłoni widać, jak przeciwskuteczne jest wciągnięcie tej instytucji do kampanii wyborczej. Prezes będzie ewentualnie zabierał w tej sprawie głos jako szef instytucji z pionem naukowym czy polityk?

Przede wszystkim nic się jednak nie zmieni, jeśli w obszarze polityki pamięci nie zapanuje konsensus. Polska potrzebuje zorkiestrowanych działań zaplanowanych na wiele lat do przodu. I jasnego celu, do którego w tym obszarze ma zmierzać. Co chcemy osiągnąć za 10, 15, 20 lat? Bo Izrael czy Niemcy robią to od pół wieku. Tymczasem polska polityka historyczna jest głównie reaktywna. I co po reakcji MSZ, jeśli nie będzie strategii, która przetrwa kolejne wybory i zsynchronizuje działania wielu instytucji?