W polityce nic nie jest przesądzone. Zwłaszcza w tak nieprzewidywalnej kampanii jak ta prezydencka, która dopiero się zaczyna. Nie ma też żadnej pewności ani tym bardziej przekonania, że Karol Nawrocki i jego sztab (na jego czele ma stać ceniony w PiS, sprawny organizator, Paweł Szefernaker) są w stanie politycznie i osobiście „uciągnąć” te wybory. Nie wiadomo też, czy strategia zarysowana wczoraj przez Kaczyńskiego i Nawrockiego w dwóch wystąpieniach okaże się skuteczna. Ale na pewno przynajmniej znamy jej zarysy – efekt też wielomiesięcznych badań wewnętrznych (o badaniach mówił wczoraj Kaczyński).

Wybory prezydenckie PiS stawia na „kandydata obywatelskiego”

Najmocniej komentowanym i atakowanym elementem niedzielnego spotkania w Krakowie było to, że PiS postawiło poprzeć „kandydata obywatelskiego”, a nie przedstawić Nawrockiego w sprawdzonej formule partyjnej. PiS jednak musiało uznać ewidentnie, że Polacy oczekują najbardziej prezydenta niepartyjnego, wystawiając się nawet na ataki za podejście do końca kampanii. Co ciekawe na podobny krok zdecydował się wcześniej Szymon Hołownia, z czego sami politycy PiS szydzili. Ale Hołownia ma i swoje badania. To jednak oś sporu z Trzaskowskim – partyjność kontra obywatelstwo. Zresztą sugestia w niedzielę była taka, że tylko bezpartyjny prezydent będzie mógł zakończyć wojnę polsko-polską, której PiS stał się przeciwnikiem na spotkaniu w Krakowie. W jakimś sensie Kaczyński stwierdził wczoraj, że trzeba zarysować wizję końca duopolu (znów: tak jak Hołownia) żeby wygrać wybory. Pytanie jednak, czy wyborcy uznają taki ruch za wiarygodny.

Elity kontra lud. Karol Nawrocki deklaruje, że będzie się bił

Jednym z kluczowych wątków w polityce nie tylko polskiej nie jest już starcie lewicy z prawicą, a polityków populistycznych jak Trump czy Orban z tymi, którzy są przez nich oskarżani o bycie globalnymi elitami. To zresztą paliwo dla PiS oczywiście eksploatowane od lat. Też na płaszczyźnie georgaficznej – między dużymi miastami a małymi i średnimi. To wczoraj Nawrocki w swoim ustąpieniu pokazywał jako opowieść osobistą - że jest człowiekiem z ludu, który o sprawy tego ludu chce się bić. To ma być kontrast z Trzaskowskim i innymi kandydatami, ale przede wszystkim z prezydentem Warszawy. PiS będzie też snuł inną: że Nawrocki jako człowiek, który do stanowiska i pozycji doszedł sam i bił się o nią - i będzie też bił się o sprawy zwykłego człowieka. Sztabowcy będą też zapewne sugerować w przekazie, że to całkowite zaprzeczenie sytuacji i drogi życiowej Trzaskowskiego. PiS zresztą musi uznawać taką percepcję prezydenta stolicy jako jego jeden z największych problemów, podobnie jak stawiany od lat zarzut braku wystarczającego zaangażowania w pracę. Niespodziewanie np. w poniedziałek zarzucił to Trzaskowskiemu Biedroń. Nawrocki deklarował zaś w niedzielę ciężką pracę na rzecz obywateli. Również, a może przede wszystkim w sprawach rozwoju i modernizacji Polski, przy projektach jak CPK.