To bezprecedensowa sytuacja w ostatnich trzech dekadach, przypominająca intensywny okres rozwoju polskiego przemysłu stoczniowego z lat 70. i 80. XX wieku. Wówczas stocznie w Gdyni i Gdańsku regularnie wodowały kolejne okręty z serii licencyjnych kutrów rakietowych projektu 205 i opracowanych w Polsce okrętów patrolowych projektu 912, budując nawet po kilka jednostek rocznie.

W budowie: niszczyciel min, okręty WRE i fregaty

Obecnie realizowane są trzy kluczowe programy modernizacyjne. W ramach projektu Kormoran II (Remontowa Shipbuilding) powstają trzy nowoczesne niszczyciele min: ORP „Jaskółka" (604), ORP „Rybitwa" (605) i ORP „Czajka" (606). Ich przekazanie do służby zaplanowano na lata 2026-2027. To już druga seria takich okrętów. Pierwsza, licząca również trzy jednostki, weszła do służby w latach 2017-2022 (ORP „Kormoran" o numerze burtowym 601, ORP „Albatros" – 602 i ORP „Mewa" – 603).

Program Delfin (PGZ Stocznia Wojenna w Gdyni) zapewni flocie dwa specjalistyczne okręty rozpoznania elektronicznego, znacząco wzmacniając zdolności Polski w zakresie walki elektronicznej na Bałtyku. Będą to ORP „Jerzy Różycki" (261) i ORP „Henryk Zygalski" (264), które powinny wejść do służby do końca 2027 roku. Zastąpią one wybudowane w polskich stoczniach i użytkowane od lat 70. XX wieku okręty ORP „Nawigator" (262) i ORP „Hydrograf” (263).

Największym przedsięwzięciem jest jednak program Miecznik (PGZ Stocznia Wojenna), w ramach którego rozpoczęto budowę pierwszej z trzech planowanych fregat (ORP „Wicher") – największych okrętów bojowych, jakie kiedykolwiek powstały w polskich stoczniach. Pierwsza, prototypowa jednostka ma wejść do służby w 2029 roku. Dwa następne okręty budowane w ramach tego programu mają otrzymać nazwy ORP „Burza" i ORP „Huragan". Teoretycznie te dwie jednostki, których budowa jeszcze się nie rozpoczęła, powinny zasilić polską flotę w latach 2030 i 2031.