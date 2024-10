Jacek Czaputowicz: Dlaczego Polska nie chce ekshumacji na Wołyniu?

Ekshumacje na Wołyniu: Nie chodzi o to, by złapać króliczka, lecz by go gonić

Szanse na to, że Ukraińcy zgodzą się na taką sekwencję działań, są podobne do tych, że Niemcy wypłacą nam reparacje w kwocie wyliczonej przez zespół Arkadiusza Mularczyka. Nie chodzi więc o to, by złapać króliczka, lecz by go gonić. Rząd doszedł do wniosku, że korzystne jest kreowanie konfliktu z Ukrainą, a nie odblokowanie ekshumacji. A jeszcze nie tak dawno zarzucał PiS-owi, że w polityce zagranicznej kieruje się polityką wewnętrzną.

W sondażu SW Research dla rp.pl Polacy opowiedzieli się za uwarunkowaniem zgody na wejście Ukrainy do UE właśnie ekshumacjami. Pytanie powinno brzmieć jednak inaczej: „Czy jesteś za odnowieniem pomnika w Monastyrzu, jeżeli doprowadzi to do zgody na ekshumację, czy też za szantażowaniem Ukrainy zablokowaniem jej członkostwa w UE?”.

Prezydencję w Unii poświęcimy szantażowaniu Ukrainy

Wiele wskazuje na to, że klamka zapadła, prezydencję w UE poświęcimy szantażowaniu Ukrainy. Przeciwnicy jej członkostwa w Unii zacierają ręce, będą mogli schować się za naszymi plecami. Co jednak zrobimy, gdy Ukraina nie ugnie się pod naszym szantażem? Zapewne zażądamy wpisania ekshumacji na Wołyniu do aktu kapitulacji Ukrainy obok zrzeczenia się Krymu i Donbasu. Najważniejsze jednak, by nie odnowić pomnika w Monastyrzu!