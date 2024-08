Fake news nie umniejsza oczywiście rozmiarów tragedii, ale zmobilizował opinię publiczną przeciw muzułmanom. Ci nie są – rzecz jasna – oazą niewinności; muzułmański ekstremizm stoi za wieloma aktami terroryzmu na Wyspach i w Europie, a sfilmowany przy okazji zamieszek marsz tłumu muzułmanów wydzierających się „Allahu akbar” może przerażać. Europa od dawna się ich boi. A oni są dziwnie oporni na podejmowane przez rządy próby integracji.

Paliwa do konfliktu etnicznego w Europie jest mnóstwo

Paliwo więc do konfliktu jest, a on sam wydaje się prawdopodobny. Iskrą zapalną zaś, jak bywało wiele razy w dziejach, może być nawet fake news. Tyle że historią nie rządzi żaden determinizm, a konflikty można prowokować albo im zapobiegać. Dolewać oliwy do ognia albo próbować płomień gasić.

Musk nie jest jedynym, kto wieści zbliżającą się konfrontację etniczną w Europie. Podobnych do niego proroków jest cała rzesza, by wymienić choćby Houellebecqa, który w „Uległości” opisał przed laty potencjalny scenariusz przejęcia władzy przez muzułmanów we Francji, czy Amerykanina Patricka Buchanana, który zasłynął takimi choćby cytatami: „Inwazja imigrantów grozi dekonstrukcją kraju, w którym wyrośliśmy, oraz przekształceniem go w konglomerat narodów, które nie mają ze sobą prawie nic wspólnego – ani historii, ani bohaterów, ani języka, ani kultury, ani wiary, ani tych samych przodków”.

Tak, to, o czym pisze Buchanan, wydaje się całkiem prawdopodobne. O ile jednak straszenie takimi wizjami uczula nas na problem i wyzwala nasze poczucie odpowiedzialności, o tyle świadome prowokowanie konfliktu to więcej niż grzech. To błąd, który może kosztować ludzkie życie i to w ogromnej skali.

Autorzy fake newsa powinni ponieść odpowiedzialność

W tym sensie zamieszki w Southport obciążają siewców fake newsa. Z jednej strony dostajemy dowód na to, jak wygląda ciemna strona serwisów społecznościowych, z drugiej sytuacja powinna sprowokować dyskusję o realnej karalności tego typu aktywności.