W 2013 roku nastąpiło przełamanie tego cukierkowego obrazu. Piotr Zychowicz wydał obrazoburczą książkę „Obłęd ‘44”. Owszem, publicystyczną bardziej niż historyczną, przez wiele osób słusznie krytykowaną za niedociągnięcia, zbytnią dezynwolturę, nadmiar spekulacji. Ale – bez dwóch zdań przełomową. Oczywiście nie był pierwszy. Krytyka decyzji o rozpoczęciu powstania pojawiała się tuż po nim i później. Abstrahując od komunistycznej propagandy – obecna była na emigracji, by wspomnieć przede wszystkim prof. Jana Ciechanowskiego, który sam poszedł do powstania w wieku 14 lat. Jego „Powstanie Warszawskie: zarys podłoża politycznego i dyplomatycznego” z 1971 r. to pod tym względem pozycja fundamentalna.

Jeszcze w 1945 r. zaś w „Tygodniku Powszechnym” Stefan Kisielewski tak dawał odpór entuzjastom powstania: „Powstanie warszawskie tak jak i inne nasze powstania nie było aktem dojrzałej męskości: było aktem zniecierpliwienia, młodzieńczej niepowściągliwości. I dlatego przyniosło szkodę podstawowemu aksjomatowi patriotyzmu, jakim jest – istnienie narodu ponad wszystko”.

Niezależnie od książki Zychowicza ukazało się wiele publikacji krytycznego nurtu, w tym zwłaszcza wydana w 2016 r. książka prof. Andrzeja Leona Sowy „Kto wydał wyrok na miasto? Plany operacyjne ZWZ AK (1940–1944) i sposoby ich realizacji”, będąca plonem tytanicznej pracy przekopania się przez tysiące stron dokumentów.

Prezydent Andrzej Duda nie ma racji

Piszę to wszystko, ponieważ 30 lipca pan prezydent Andrzej Duda w Muzeum Powstania Warszawskiego postanowił przedstawić publiczności alternatywną rzeczywistość: „I popatrzcie się, co stało się ostatnio: już nie słychać żadnych głosów, które próbowałyby kwestionować zasadność, słuszność tamtego wielkiego czynu zbrojnego”.

Otóż, Panie Prezydencie, te głosy są, a mój jest jednym z nich. Nie tylko są, ale im więcej o przygotowaniach do powstania wiemy – a ta wiedza wciąż się powiększa – tym bardziej widać, jak dramatycznie są zasadne i słuszne. Lecz faktycznie – nie bardzo pasują do polskiej polityki zagranicznej, robionej w szaleńczym zapamiętaniu i pełnej wzniosłych frazesów zamiast chłodnej analizy.