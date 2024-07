Odrzucał deprecjonowanie wielkości Ameryki i zapowiadał odbudowę jej potęgi, aby „Ameryka była znów wielka”. Zabrakło mu jednak doświadczenia politycznego, gdy zachowawczo wskazał jako swój „numer dwa” Mike’a Pence’a, który niczego nie wniósł do Białego Domu. Nie dał też wsparcia Trumpowi, gdy bezrozumni adwersarze potępiali go, także w Polsce, jako faszystę i dyktatora. Próbowali zdjąć go z urzędu, a gdy to się nie powiodło, przynajmniej sprawić, by nie mógł powrócić do wielkiej polityki.

Wskazanie J.D. Vance’a na wiceprezydenta można określić jako przejaw geniuszu politycznego

Starania te nie przyniosły efektu i Donald Trump zapewne znów zasiądzie w Białym Domu, skąd spróbuje doprowadzić do końca swój projekt odrodzenia Ameryki i przebudowy relacji międzynarodowych. Ale tym razem będzie to czynił wraz z nowym wiceprezydentem J.D. Vance’em. Wskazanie go przez Trumpa jest decyzją, którą można bez przesady określić jako przejaw geniuszu politycznego.

Jego pochodzenie stanowi pancerz, którego nie są w stanie przebić papierowe strzały kapłanów i akolitów ruchu woke, kwestionujących podstawowe wartości amerykańskie pod pozorem starań o właściwe traktowanie mniejszości

Wielu Amerykanów i Europejczyków zna Vance’a jako autora książki „Elegia dla bidoków”, szczerego do bólu portretu amerykańskiej „hołoty”, jak była ich uprzejma określić Hillary Clinton. Biedni mieszkańcy zapomnianych przez Boga rejonów Ameryki wiodą nędzny żywot, ale na pewno obce im jest myślenie „woke”. Był wśród nich sam Vance, syn znarkotyzowanej matki, który jednak zrealizował swój american dream i to w najbardziej klasycznej wersji „od nędzarza do (wice)prezydenta”. Co więcej, jego pochodzenie stanowi pancerz, którego nie są w stanie przebić papierowe strzały kapłanów i akolitów ruchu woke, kwestionujących podstawowe wartości amerykańskie pod pozorem starań o właściwe traktowanie mniejszości. Mogą próbować pisać od nowa historię Stanów Zjednoczonych i dezawuować wszystkich, nawet George’a Washingtona, którzy nie pasują do ich destrukcyjnego zapału, ale to nie oni stanowią zapowiedź nowej Ameryki, lecz właśnie J.D. Vance.

J.D. Vance przywróci Amerykanom poczucie wartości

Przez cztery lata wraz z Trumpem, a potem zapewne samodzielnie przez kolejne osiem poświęci się odbudowie dumy narodowej, co szybko wykaże miałkość prób podważania jej za pomocą działań wykluczających, tzw. cancel culture. Słusznie dostrzegliśmy ikoniczny obraz stającego na nogi, fizycznie i symbolicznie, Trumpa i jego nawoływania do kontynuowania walki. Ale znacznie ważniejszym symbolem obecnych wydarzeń jest postać Vance’a. To on przywróci Amerykanom poczucie wartości, a kraj skieruje na tory położone przez wielkich przywódców, które później obrosły chwastami.

I tylko szkoda, że w tym historycznym momencie Polska pozostanie poza głównym nurtem wydarzeń. Rządzący nie rozstaną się bowiem z jałową formułą wyniosłego krytykowania Trumpa i Vance’a, czemu towarzyszyć będzie kibicowanie przegranemu obozowi demokratów po rezygnacji Joe Bidena. Straty powiększy wycofanie doświadczonego ambasadora Marka Magierowskiego i zastąpienie go nowicjuszem dyplomatycznym Bogdanem Klichem, dysponującym jedynie ograniczonymi kontaktami w Partii Demokratycznej. A za kilka lat będziemy się zastanawiać, „kto stracił Stany Zjednoczone”.