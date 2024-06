Śmiem twierdzić, że młodym, w przeciwieństwie do starszych, zależało na czymś więcej niż tylko odsunięciu PiS od władzy. Liczyli na realną zmianę w debacie publicznej i nową jakość w polityce.

Wybory europejskie: Młodzi rozczarowani nowym rządem

W dodatku ci o poglądach lewicowych mieli także nadzieję na liberalizację prawa do aborcji i związków partnerskich, rozsądną politykę klimatyczną oraz mieszkaniową. W związku z poczuciem rozczarowania, brakiem działań rządu w tych kwestiach, a nawet sprzeciwem wobec Zielonego Ładu czy brakiem zgody na wprowadzenie związków partnerskich ze strony PSL, w wyborach europejskich mobilizacja wśród najmłodszej grupy o poglądach lewicowych czy centrolewicowych była niewielka.

Do tego część październikowych wyborców Trzeciej Drogi oraz Lewicy, widząc niską sprawczość tych partii w rządzie, postanowiła postawić tym razem na silniejszą i skuteczniejszą KO.

Konfederacja w kampanii wyborczej zrezygnowała z poruszania kwestii ideologicznych

Dodatkowo, mimo 20. rocznicy przystąpienia do UE proeuropejskie partie nie podejmowały szczególnych wysiłków, by przekonać młodych do integracji europejskiej. To z kolei działało na korzyść eurosceptycznej Konfederacji, która wykorzystała fakt bycia jedyną siłą niemającą udziału w sprawowaniu władzy. Dlatego mogła się prezentować jako alternatywa dla rządów PiS i obecnej koalicji.